TV : SFR et Téléfoot, le mariage est officiel !

Dans : Info.

SFR et Mediapro ont officialisé ce lundi un accord qui permettra au groupe Altice de diffuser la chaîne Téléfoot sur ses box, tandis que la nouvelle chaîne diffusera la Ligue des champions en 2020-2021.

Même si cela ne concerne qu’une minorité d’amateurs de football, c’est un premier pas effectué ce lundi par Mediapro, qui diffusera via les box SFR sa chaîne Téléfoot la Ligue 1 et la Ligue 2 dès la reprise de la saison 2020-2021. Moyennant 25,90 € par mois avec engagement d’un an ou 29,90 € par mois sans engagement, les abonnés pourront suivre à la fois les deux compétitions nationales, sauf les matchs en exclusivité sur Canal+, mais également la Ligue des champions et l’Europe League, SFR ayant accepté de vendre une partie de ses droits sur ces deux compétitions pour l’année de contrat qu’il lui reste.

Tout cela est précisé dans le communiqué de presse du groupe Altice, la maison-mère de SFR qui annonce cet accord.

« 1. Un accord portant sur la distribution de la chaîne TELEFOOT par SFR permettant ainsi aux abonnés foot de SFR de suivre, sur la nouvelle chaîne TELEFOOT, l’essentiel et le meilleur de la Ligue 1 et la Ligue 2 qui démarreront dès le 21 août 2020. Cet accord porte sur l’intégralité de la période 2020-2024. SFR devient ainsi l’opérateur 100% foot, le seul en France à proposer à ses abonnés tout le football français Ligue 1, Ligue 2) et européen (UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League anglaise, championnats espagnol, italien, allemand, portugais...).

2. Un accord portant sur la revente par Altice des droits UEFA à Mediapro permettant la co-diffusion par TELEFOOT des matchs de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League pour la saison 2020/2021 qui démarrera en octobre 2020. Par ailleurs, RMC Sport continuera de produire et de diffuser à ses abonnés la saison 2020/2021 de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League et de la Premier League anglaise », précise Altice.