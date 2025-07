TV ‍: Ligue 1+ trahit déjà ses futurs abonnés

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Sur le papier, l'offre pour s'abonner à la chaîne Ligue 1+ semblait correcte avec un prix mensuel de 14,99 euros et la possibilité pour deux personnes de suivre les matchs via un seul abonnement. Sauf que Nicolas de Tavernost a visiblement changé d'avis.

On ne sait pas s'il s'agit d'une erreur de communication ou d'un revirement brutal, mais, lorsque le patron de LFP Média avait évoqué l'offre d'abonnement à la future chaîne de la Ligue 1, il avait clairement évoqué la possibilité pour un abonné de partager son abonnement avec une autre personne. De quoi rendre très attractive l'offre à 14,99 euros par mois et lutter brutalement contre l'IPTV. Sauf que, revenant sur ce sujet dans un entretien accordé à RMC, Nicolas de Tavernost a apporté une précision qui a fait hurler pas mal de monde. A savoir que ces deux abonnements seraient à partager au sein d'un même foyer, autrement dit avec le même abonnement internet et donc la même adresse IP. De quoi faire reculer de très nombreux abonnés et laisser la place à un vrai mécontentement.

Ligue 1+, c'est déjà moins

Ligue1+, la nouvelle chaine de la LFP à 15 euros est lancée https://t.co/YnwTbUFVdj — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2025

Sur sa chaîne Youtube, Talk My Football, Mickaël Vincent ne cache pas son dégoût face à ce changement brutal de cap de la chaîne Ligue 1+. « J’ai vraiment envie que cette chaîne marche, car il en va de la santé du football français (…) Quand j’ai vu que cela prévoyait deux utilisateurs, je me suis dit que j’allais pouvoir prendre un abonnement avec un pote et que cela reviendrait à 7,5 euros l’abonnement. Et il faut être clair, à ce tarif-là, c’est une offre imbattable, même s’il manque un match de Ligue 1. Si vous aimez votre club, là, il faut passer à la caisse. Sauf que j’ai été un grand naïf, car finalement, c'est deux utilisateurs du même foyer, un peu comme fait Netflix. Cela n’a pas grande utilité. Et c’est comme l’offre 26 ans qui n’est pas disponible au lancement de la chaîne…ou l’engagement de douze mois, alors que la Ligue 1 ne dure pas 12 mois », se désole l'influenceur, qui n'est pas non plus emballé par les programmes proposés et notamment l'émission pour les enfants annoncée par Ligue 1+.