TV ‍: L'OM et le PSG sur Ligue1+, BeInSports enrage

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La saison 2025-2026 n’a pas encore démarré que le torchon brûle déjà entre BeInSports, diffuseur du match du samedi à 17 heures et Ligue1+, qui a récupéré les huit autres matchs après le retrait de DAZN.

Il y a un peu plus d’une semaine, Nicolas de Tavernost dévoilait les grandes lignes de Ligue1+, la nouvelle plateforme de la LFP qui va diffuser huit matchs sur neuf lors de chaque journée de championnat. C’est la grande nouveauté la saison prochaine en Ligue 1 après l’arrêt de DAZN. Mais selon les informations de L’Equipe, des premières tensions apparaissent avant même le début de la saison et cela concerne notamment BeInSports.

Le Qatar plante la Ligue 1, la note est salée https://t.co/vK4CpHybZV — Foot01.com (@Foot01_com) July 16, 2025

Le quotidien national révèle que la chaîne qatarie, qui a toujours le match de samedi à 17 heures pour la saison 2025-2026, se plaint des restrictions qui lui ont été imposées pour le choix des affiches. Le média nous apprend par exemple que BeIn, qui a le premier choix un week-end sur deux, n’a pas le droit de diffuser plus de huit fois la même équipe dans la saison, ni de programmer le même club lors de deux journées à la suite. « Ce qui revient en fait à réserver 26 fois le PSG ou l'OM au diffuseur principal, aujourd’hui la plateforme Ligue1 + lancée par la LFP » explique L’Equipe. Le journal national précise par ailleurs que du côté de BeInSports, on aimerait pouvoir exercer pleinement l’alternance des choix 1 et 2, comme cela avait été convenu au départ.

Déjà un gros désaccord entre Ligue1+ et BeInSports

Pour la LFP, qui veut se donner toutes les chances de faire marcher sa chaîne Ligue1+ dès la première saison, il est toutefois hors de question de revenir sur les termes de ce contrat. BeInSports aura bien le premier choix un week-end sur deux mais devra composer avec les contraintes décrites plus haut. Reste que si le mécontentement de BeIn perdure, la Ligue peut redouter des paiements qui se font attendre, comme cela avait été le cas à un moment de la saison dernière. D’autant que les clubs attendent toujours les 20 millions d’euros promis par le Qatar dans le cadre d’une campagne de sponsoring pour laquelle certains clubs ont joué le jeu.