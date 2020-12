TV : Julien Cazarre clashe Pierre Ménès et Hervé Mathoux

Dans : Ligue 1.

Compère de toujours de Sébastien Thoen, Julien Cazarre a pris part au fameux sketch visant l’émission de Pascal Praud.

Cette parodie parfois étonnement ressemblante et a l’humour grinçant n’a pas beaucoup plu au sein de Canal+. Et même si celle-ci a été diffusée sur Winamax, la chaine a décidé de virer son journaliste, qui animait notamment le Journal du Hard et des émissions sportives le week-end. Malgré une tardive pétition de certains membres de la rédaction, le soutien à Sébastien Thoen n’a pas semblé vraiment naturel aux yeux de Julien Cazarre, qui a décidé d’utiliser la totale liberté de ton que lui laisse le site de paris sportifs pour aller tailler un costard à ses anciens collègues, et notamment Pierre Ménès et Hervé Mathoux.

« Des nouvelles de Sébastien Thoen ? Il va très bien. Canal+ aurait dû le virer depuis longtemps. Car c’est quand même un clown d’entreprise assez mal poli… Je n’aime pas, c’est une personne malfaisante. Et malheureusement pour lui, il a failli être réintégré. Heureusement non. Car des journalistes de Canal+, les petits malins, ont fait une pétition pour essayer de le sauver. C’est quand même grotesque. Heureusement, certains journalistes de Canal ont eu le courage de ne pas suivre la meute et de se rappeler qui paye. Je tiens à féliciter Hervé Mathoux, Pierre Ménès et Clément Gacheny ! Ils ont eu le courage de ne pas signer cette pétition honteuse », a balancé, au 36e degré, un Julien Cazarre qui n’a pas attendu de passer chez l’ennemi pour tailler Pierre Ménès et même Canal+, ce qu’il faisait régulièrement le dimanche soir après les matchs. Visiblement, cet esprit d’auto-critique qui a longtemps fait le succès de la chaine, a totalement disparu.