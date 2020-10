TV : Jaume Roures et Téléfoot vont répondre aux accusations !

Dans : Ligue 1.

Sous un déluge de critiques depuis deux semaines, le patron de Mediapro et Téléfoot va s'expliquer sur l'affaire qui l'oppose à la LFP et la Ligue 1.

Le refus de Mediapro de payer les 171ME de l’échéance d’octobre à la Ligue de Football Professionnel a provoqué un énorme séisme, et pour cause, puisque cette décision unilatérale met clairement en grand danger les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Sous le feu des critiques, il y a évidemment Jaume Roures, le patron du groupe sino-espagnol qui a acheté les droits TV de notre championnat de France il y a deux ans avec une offre record. Tandis que la LFP multiplie les recours juridiques pour obtenir que Mediapro verse ce qu’il doit au football français, le groupe, qui diffuse toujours la Ligue 1 via Téléfoot, était resté totalement muet malgré de très nombreuses accusations.

Cependant, Jaume Roures semble vouloir mettre les choses au point puisque le patron de Mediapro et Téléfoot a annoncé qu’il tiendrait une conférence de presse ce mercredi à 10h45 à Paris. Pour l'instant rien ne filtre sur ce que Jaume Roures pourra annoncer face aux médias, même si dans cette histoire le boss de Mediapro risque de ne pas débarquer dans la capitale avec des billets de banque dans les poches afin de calmer les dirigeants de la Ligue 1. Du côté de la Ligue de Football Professionnel on va attendre avec impatience cette conférence de presse.