TV : Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu lâchent Téléfoot

Dans : Ligue 1.

Même si Mediapro France va officiellement lâcher les Droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 dans les jours à venir, la chaîne Téléfoot continue de fonctionner plus ou moins normalement.

Il faut dire que dans l’accord de conciliation passé entre Mediapro et la LFP, la chaîne Téléfoot s’est engagée à diffuser les matchs jusqu’à l’arrivée d’un nouveau diffuseur, qui pourrait être Canal+. D’ici au 31 janvier prochain, date à laquelle Mediapro France est prêt à prendre le relais, le média qui fermera bientôt ses portes va donc poursuivre sa route comme si de rien n’était… Par exemple, le week-end dernier, lors du choc du championnat de France entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais (0-1), Téléfoot a fait le taff avec les commentaires de Grégoire Margotton et de Bixente Lizarazu. Un duo, prêté par TF1 dans le cadre du partenariat avec Mediapro, qui commente toutes les meilleures affiches de la L1 depuis le début de la saison.

Mais les abonnés de Téléfoot n’auront pas le droit aux voix de l’équipe de France dimanche prochain lors du duel entre le LOSC et le PSG. Pas à cause d’une quelconque grève, mais tout simplement parce que TF1 a décidé de placer Grégoire Margotton aux commentaires de la finale de l'équipe de France féminine de handball à l’Euro 2020. Et alors qu’il prendra l’antenne à 17h45 avec Nodjialem Myaro, le présentateur de l’émission Téléfoot ne pourra pas être présent à Lille à 21 heures. Selon L’Equipe, le journaliste et le consultant seront remplacés pour un duo made in Téléfoot pour boucler cette 16e journée de Ligue 1 en beauté, avec ce duel qui vaudra son pesant d’or dans la course au titre entre le leader lillois et le poursuivant parisien.