TV ‍: De Tavernost déjà menacé à cause de Canal+ ‍!

Nommé à la tête de LFP Média pour permettre à la Ligue 1 de trouver un successeur à DAZN, Nicolas de Tavernost n'a pas fait des miracles. Au point même que certains présidents sont déjà remontés contre lui.

Ce mardi, une réunion des présidents de la Ligue 1 est prévue afin de présenter les deux candidats à la production des programmes de la future chaîne qui diffusera le championnat de France. Mais du côté des patrons des 18 clubs, on est surtout inquiet de savoir qui diffusera cette chaîne, car depuis l'intervention de Maxime Saada, on sait que Canal+ ne veut plus vraiment être partenaire avec la Ligue 1. Une prise de parole du patron de C+ qui a fait du bruit du côté de la LFP, au point même que certains présidents estiment que Nicolas de Tavernost n'est plus du tout à la hauteur dans ce dossier, explique Arnaud Hermant, dans L'Equipe. La tension est désormais extrême au pire moment puisque la Ligue 1 doit décider rapidement ce que va devenir sa fameuse chaîne.

Des présidents de Ligue 1 appellent Canal+ en douce

L'ancien président de M6 et des Girondins de Bordeaux avait été recruté pour renouer le fil du dialogue avec Canal+ et il a échoué, ce qui a fait monter la tension du côté des présidents où on pensait que la proximité supposée entre De Tavernost et Saada n'a pas empêché le fiasco. « Les premières critiques commencent à poindre à son sujet. Certains lui reprochent de ne pas s’être montré assez conciliant avec Canal+ (...) Pour d’autres, il ne dirait pas toujours les choses clairement », précise le journaliste, qui affirme que Nicolas de Tavernost a, lui, eu la mauvaise surprise d'apprendre que des présidents de Ligue 1 avaient contacté le patron de Canal+ dans son dos.

Tout cela, alors que DAZN n'a toujours pas payé les 85 millions d'euros prévus pour sortir du contrat signé l'an dernier. On le voit, le climat risque d'être caniculaire mardi lors de cette réunion des patrons de la Ligue 1, ce qui peut tout de même inquiéter concernant l'avenir de cette chaîne.