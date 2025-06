TV ‍: Canal+ abandonne officiellement la chaîne de la Ligue 1 ‍!

Dans : Ligue 1.

En discussions avec LFP Media pour distribuer la chaîne de la Ligue et pour éventuellement co-diffuser un ou plusieurs matchs, Canal+ s’est définitivement retiré des discussions à ce sujet.

Terrible coup de froid pour la LFP et sa future chaîne. Tandis que Nicolas de Tavernost continue à négocier avec les différents opérateurs pour la distribution de la future chaîne de la Ligue 1, l’issue des discussions avec Canal+ étaient très attendues. Un accord était espéré pour une distribution de la future chaîne de la Ligue 1 par le groupe de Vincent Bolloré. Un autre point était en discussions, la possible co-diffusion par Canal+ de l’affiche du dimanche soir. Toutes ces négociations ont finalement échoué, comme l’a révélé dans un entretien à L’Equipe le président de Canal+, Maxime Saada.

Maxime Saada constate l'impossibilité de s'entendre avec LFP Média : « Canal+ jette l'éponge »



Ce dernier annonce officiellement se retirer de manière définitive des discussions avec la Ligue. « C'est un rendez-vous manqué, Canal+ jette l'éponge. Nous avons choisi de renoncer. À date, nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour que Canal+ distribue la nouvelle plateforme de la Ligue 1 » a d’abord lancé Maxime Saada avant d’en dire davantage sur les raisons de cette décision fracassante. Selon lui, le prix auquel va être proposé cette chaîne, proche de 20 euros par mois, n’est tout simplement pas cohérent alors que Canal+ commercialise de son côté le pass 100% coupe d’Europe pour seulement 10 euros.

Canal+ et la LFP en désaccord sur le prix de l'abonnement

« Le prix de l'abonnement. C'est le premier sujet de désaccord profond entre nous. Le pass 100% Coupes d'Europe est à 10€ chez nous. On voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la L1 la première année (8 matches sur 9 par journée) autour de 20€, comme évoqué par la Ligue. C'est trop élevé. Il nous faut collectivement tirer les leçons de l'échec de DAZN avec son offre lancée entre 30 et 40€ par mois. Les téléspectateurs déçus qui ont alimenté le piratage doivent être reconquis. Par ailleurs, dans tous les scénarios, nous souhaitions proposer un tarif avantageux pour les abonnés Canal+ et beIN autour de 10€. Ce qui n'empêchait pas d'autres opérateurs d'en bénéficier aussi » a expliqué Maxime Saada.

C’est donc un terrible coup qui est porté à la chaîne de la Ligue, avant même la création de celle-ci. On a maintenant hâte de voir comment Nicolas de Tavernost, nommé il y a quelques semaines patron de LFP Media et en charge de ce dossier, va bien pouvoir rebondir pour rendre sa future chaîne attractive.