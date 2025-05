TV ‍: DAZN refuse de dire adieu et fait une offre en or

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

DAZN et la Ligue 1, c’est terminé. Tout du moins dans la forme actuelle du contrat entre les deux parties, qui devraient continuer à collaborer dans le futur.

Diffuseur principal de la Ligue 1 depuis le début de la saison, DAZN est sur le point de se retirer de son contrat actuel. La plateforme britannique, insatisfait de son nombre d’abonnés et du manque de collaboration des clubs, est d’accord pour rompre son accord avec la LFP et se retirer dès la fin de la saison 2024-2025 de la diffusion du championnat de France. Cela ne veut pas dire pour autant que la collaboration entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel est définitivement terminée. Au contraire, DAZN a proposé à Vincent Labrune et à Nicolas de Tavernost de « faire sa chaîne en marque blanche », comme le confit une source proche de la chaîne britannique à RMC.

Concrètement, la radio précise que DAZN propose de donner 110 millions d’euros à la Ligue afin de « tout produire » pendant les deux premières années. Cela signifie que si DAZN est retenu par la LFP, la chaîne assumerait tous les coûts de production et la Ligue encaisserait les revenus d’une chaîne dont elle serait aux manettes à 100% pour décider du contenu éditorial et de la mise en vente du produit. Un accord gagnant-gagnant puisque dans le même temps, toutes les procédures juridiques entre les deux parties seraient closes. Une solution qui semble convenir à Nicolas De Tavernost, nouveau patron de LFP Media.

De Tavernost approuve l'offre de DAZN

Selon RMC, l’ancien président de M6 et des Girondins de Bordeaux « aurait sauté sur cette proposition » de DAZN pour la défendre. Il va maintenant falloir convaincre tous les présidents de clubs de Ligue 1 que cette solution est la meilleure pour l’avenir du football français alors que de son côté, la société du milliardaire Leonard Blavatnik assure que son investissement en France est un « investissement de long terme » et que la volonté de la chaîne n’est pas de « partir avec des pertes au bout d’un an ». Reste maintenant à voir si ce grand projet de coopération entre DAZN et la LFP verra bien le jour, comme le souhaite la chaîne ainsi que Nicolas De Tavernost.