DAZN et la Ligue 1 c'est fini, la chaîne 100% L1 arrive

DAZN ne devrait plus diffuser la Ligue 1 la saison prochaine. La chaîne a donné son accord à la LFP pour stopper son contrat à la fin du championnat et à lui verser 100 millions d'euros pour solder son engagement.

Si Mediapro avait fait un passage éphémère sur les écrans français avec la Ligue 1, DAZN n'aura pas tenu beaucoup plus longtemps. En effet, L'Equipe officialise la fin de la chaîne qui diffusait 8 des 9 matches de chaque journée de Championnat au soir de la dernière journée. Etienne Moatti confirme que DAZN et la LFP se sont entendus pour que le contrat signé l'été dernier et qui devait durer jusqu'en 2029 soit stoppé à la fin de la saison. Pour dédommager la Ligue 1 de cette rupture anticipée, DAZN versera 100 millions d'euros à la LFP et mettra un terme à son action en justice pour réclamer 573ME à la LFP.

DAZN préfère payer 100ME et stopper la casse

Subissant une vraie Bérézina économique, puisqu'avec près de 700.000 abonnés, elle perdait près de 250 millions d'euros rien que cette saison, DAZN a finalement préféré s'entendre avec la Ligue de Football Professionnel. Cet accord intervient une semaine après la nomination de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média, confirmant ainsi que l'ancien président de M6 et des Girondins de Bordeaux, avait clairement pris la main dans ce dossier. Proche du patron de Canal+, il a notamment ramené la chaîne cryptée dans le jeu, même s'il s'agira probablement et uniquement de diffuser la chaîne de la LFP sur MyCanal.

DAZN prêt à diffuser la chaîne 100% Ligue 1

Reste maintenant à trouver une solution pour diffuser la Ligue 1 la saison prochaine, Beinsports semblant avoir accepté le principe de rendre son match à la LFP afin que la Ligue 1 puisse avoir la totalité des matchs à sa disposition pour son futur contrat. DAZN confirme d'ailleurs que la Ligue de Football Professionnel veut proposer sa propre chaîne avec 100% des matchs....et qu'elle pourrait postuler pour en assurer la distribution, ce qui serait tout de même assez sidérant. Du côté de Vincent Labrune, cette solution va désormais devoir être validée vendredi lors d'un conseil d'administration qui s'annonce forcément historique.