TV ‍: DAZN refuse ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Poussé dehors par la LFP, DAZN n'a pas souhaité donner son accord et conserve donc les droits de la Ligue 1 comme prévu dans son contrat.

La LFP a ouvert la porte, sur propositions des clubs de Ligue 1, à une sortie de piste en fin de saison pour DAZN, qui effectue un procès actuellement à la Ligue pour « tromperie » sur l’offre contractée l’été dernier. Aucune solution convenant à tout le monde n’a pu être trouvée pendant la médiation, et la LFP a donc proposé d’en rester là à la fin de la saison, avec un arrêt brutal de la collaboration avec la plateforme britannique. Une proposition refusée par DAZN, qui souhaite garder les droits de la Ligue 1 dont il diffuse 8 matchs sur 9.

La LFP espère que DAZN va payer

Dans un communiqué, la LFP a confirmé que les discussions n’avaient rien donné, et la Ligue espère désormais que la chaine sportive va bien régler ses échéances à venir et ne plus menacer de tout plaquer, ou de dénoncer un contrat dont elle ne veut pas se défaire. « Le contrat liant les parties demeure en vigueur et LFP MEDIA attend de son partenaire qu'il exécute pleinement l'ensemble de ses obligations à ce titre », a fait savoir la Ligue dans un communiqué publié ce mardi soir. Le feuilleton est donc loin d’être terminé, et seule la possibilité de mettre un terme à ce contrat par DAZN à la fin de la saison prochaine est pour le moment de mise à l’heure actuelle.