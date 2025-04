TV ‍: DAZN c'est fini, la LFP a validé

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La réunion de crise des présidents de Ligue 1 aura permis de mettre un terme au contrat avec DAZN à l'issue de la saison. La Ligue vient de valider la sortie de cette aventure qui aura été très courte.

C’était la réunion de la dernière chance pour les clubs de Ligue 1 dans le contrat qui gère les droits TV du football français. Les représentants des clubs de l’élite ont décidé de mettre un terme au contrat qui les lie à DAZN pour la diffusion des matchs de Ligue 1 à partir de la saison prochaine, affirme L’Equipe. Il faut encore que le conseil d’administration de la Ligue valide cette décision mais elle ne devrait pas s’opposer à la volonté de la majorité de ses clubs, même si il faut aussi prendre en compte d’autres problèmes, notamment juridiques et économiques. Néanmoins, cette décision mettrait un terme à l’action en justice intentée par la plateforme britannique, qui estime qu’il y a eu tromperie sur la marchandise et qui réclame des sommes monumentales en indemnités.

Une sortie à l'amiable à trouver

Le bras de fer a donc assez duré et le football français va donc devoir se chercher un nouveau diffuseur si les choses continuent d’avancer en ce sens. Car BeIN Sports ne voudra pas non plus être le dindon de la farce et remettra aussi son seul match par journée en jeu en cas d’arrêt confirmé avec DAZN. Cela va donc provoquer un nouvel appel d’offres, même si les solutions à l’heure actuelle ne sont pas nombreuses. La plus évidente sera de voir la LFP créer sa propre chaine et diffuser son championnat avec comme simple revenus les publicités et les ventes des abonnements, ce qui risque de faire un montant famélique à verser à chaque club.

😬 | Luis Henrique nous a habitué à mieux devant le but. 👀🇧🇷 #ASMOM pic.twitter.com/kduMGSCT1L — DAZN France (@DAZN_FR) April 15, 2025

Si le conseil d’administration de la Ligue valide cette décision, il restera ensuite quelques semaines pour mettre un terme à l’aventure de DAZN en France avec un accord à l’amiable qui ne sera pas non plus facile à trouver, l’engagement du « Netflix du Sport » devant en théorie courir au minimum jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Mis à jour à 18h45 : Le conseil d'administration de la LFP a validé la décision recommandée par les présidents de clubs de Ligue 1. DAZN a désormais quelques heures pour répondre à cette solution. Il sera ensuite question du paiement des dernières échéances et de la fin de contrat prématurée de la chaine sportive.