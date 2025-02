TV ‍: DAZN franchit un cap et menace la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Très critiqué à son lancement, DAZN a toujours du mal à convaincre les consommateurs de souscrire à son offre pour suivre la Ligue 1. Mais le diffuseur progresse et a enfin dépassé la barre des 500.000 abonnés.

D’abord très critiqué pour son prix à son lancement puis pour la couverture éditoriale de la Ligue 1, DAZN tente au fil des semaines de rectifier le tir. D’abord avec des promotions importantes qui permettent à présent de s’abonner pour une somme bien inférieure aux 30 euros par mois initiaux mais aussi avec des émissions plus qualitatives et plus nombreuses autour de la Ligue 1. Des efforts qui portent leurs fruits comme le révèle Arthur Perrot, journaliste spécialisé dans les médias pour RMC.

« Selon nos informations, DAZN a franchi ces derniers jours la barre des 500 000 abonnés. Une augmentation que la plateforme doit notamment au lancement de plusieurs offres comme celle à 69 euros pour toute la deuxième partie de saison » a publié sur son compte X le journaliste. Une bonne nouvelle pour DAZN, qui n’est toutefois pas satisfaite à 100% de sa situation et qui l’a encore fait savoir récemment à la LFP.

Selon les informations de L’Equipe, DAZN s’est plaint de plusieurs choses auprès des dirigeants de la Ligue. Tout d'abord d'un piratage massif et illégal, qui prive logiquement la chaîne d'un nombre colossal d'abonnés. La LFP et l'Etat travaillent toujours main dans la main pour combattre le piratage mais cela ne va pas assez vite au goût de la plateforme anglaise, qui regrette par ailleurs le manque de collaborations de plusieurs clubs « qui ne lui facilitent pas la tâche dans sa volonté de proposer des sujets « inside » susceptibles d'apporter un « plus » à ses programmes autour des matches » rapporte le quotidien national.

DAZN peut quitter la Ligue 1 le 1er décembre prochain

Directeur général de LFP Media, Benjamin Morel a mis en garde les dirigeants de la Ligue sur le fait que DAZN allait sans doute appuyer sur ces deux points pour demander une révision de son contrat et ainsi payer moins que les 400 millions d’euros actuels. La LFP doit rester vigilante et sur ses gardes car une clause de sortie existe dans le contrat liant la Ligue à son diffuseur. Le 1er décembre prochain, DAZN pourra décider de rompre son contrat et de sortir de la diffusion de la Ligue 1, ce qui serait un vrai coup dur pour la LFP, en froid avec Canal+ et qui sait déjà que BeInSports ne se positionnera pas pour récupérer 100% de la Ligue 1.