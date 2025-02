DAZN c'est l'OM-TV, il est écoeuré

Dans : OM.

Par Claude Dautel

DAZN diffusait dimanche soir le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Du côté des supporters de l'OL, on accuse la chaîne d'être clairement pro-OM.

Tandis que les observateurs neutres se régalaient de la deuxième mi-temps du match entre l'OM et l'OL, pour le moins spectaculaire après 45 premières minutes insipides, les commentaires des journalistes et des consultants DAZN suscitaient un gros agacement du côté des supporters lyonnais. Ces derniers estiment que le diffuseur de la Ligue 1 ne masquait pas son favoritisme pour l'Olympique de Marseille. Et forcément, cela a fait monter la température sur les réseaux sociaux, où certains fans de l'Olympique Lyonnais ont fait part de leur vif mécontentement face au traitement réservé par DAZN à leur club préféré. Même 24 heures plus tard, tout cela a encore du mal à être digéré du côté de la capitale des Gaules comme en témoignent plusieurs internautes.

DAZN injuste avec l'OL

Petite parenthèse sur le match d'hier soir et la partialité des commentateurs ...



Très sévères voire pisse-froid avec l'OL (alors que le plan de jeu était cohérent) et excités sur chaque but marseillais.



Je me croyais sur OM TV (et je paye 30 balles par mois pour ça). — 𝗠𝗜𝗖𝗞𝗔 (@UnGoneExpa) February 3, 2025

« Petite parenthèse sur le match de dimanche soir et la partialité des commentateurs ... Très sévères voire pisse-froid avec l'OL (alors que le plan de jeu était cohérent) et excités sur chaque but marseillais. Je me croyais sur OM TV (et je paye 30 balles par mois pour ça). C'est lamentable. Ils veulent la bipolarisation de la Ligue 1 avec une lecture OM/PSG », fulmine Micka, supporter de l'Olympique Lyonnais, qui collabore à l'émission Le Onze Lyonnais sur Youtube. Et il n'est pas le seul à penser cela de la manière dont DAZN a assuré le traitement de cette rencontre au sommet de la Ligue 1.

« Ça commence à bien faire je me faisais la même remarque. À la MT ils étaient là à chercher des solutions pour que Marseille ouvre le score laissant totalement l’OL de côté » regrette également @LeGoneBrestois, tandis que des dizaines de ans lyonnais sont également très agacés par les commentaires faits à l'antenne de DAZN.