TV ‍: DAZN écoeuré par la Ligue 1, il y a de quoi

Par Corentin Facy

Mécontent du piratage massif mais aussi du manque de collaboration des clubs, DAZN se révolte et ne souhaite pas payer sa traite du mois de février, ce qui fait l’objet d’une réunion de crise ce mercredi à la LFP.

DAZN sur les traces de Mediapro, le football français est en panique. Ce mercredi aux alentours de 17h30, le conseil d’administration de la LFP se réunit en urgence afin d’évoquer la situation du diffuseur principal de la Ligue 1, qui pourrait faire le choix de ne pas payer intégralement sa traite du mois de février. La plateforme anglaise reproche notamment à la Ligue de ne pas lutter assez efficacement contre le piratage massif, ainsi que le peu d’ouverture des clubs de Ligue 1, ce qui ne permet pas de réaliser suffisamment de reportages et de contenus exclusifs. Sur ce point, DAZN est totalement légitime à se plaindre selon Sofiane Zouaoui.

L1 : C'est confirmé, DAZN et la LFP préparent la guerre https://t.co/80CmRjzAsT — Foot01.com (@Foot01_com) February 11, 2025

Chroniqueur pour Winamax et RMC, il confirme sur son compte X que les clubs de Ligue 1 ne sont pas irréprochables sur le sujet et que par conséquent, les plaintes de DAZN ne reposent pas sur du vent. « Sur DAZN vs LFP, faudra pas oublier de parler du comportement d’un bon nombre de clubs (pour en avoir expérimenté) qui sont loin d’être facilitateurs sur l’ouverture, le partage de contenus etc. Avec certains services presse, on a l’impression de parler à la Maison Blanche » regrette le journaliste, qui comprend en partie les plaintes du diffuseur de la Ligue 1 même si cela ne doit pas remettre en cause le paiement des traites dont celle du mois de février, qui inquiète ce mercredi la LFP. Reste maintenant à voir comment réagiront les présidents de clubs à cet énorme coup de pression de la part du Netflix du sport, avec des décisions fortes attendues à l’issue de cette réunion de mercredi.