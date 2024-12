TV ‍: DAZN dévoile le gros programme à venir

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La trêve est déjà terminée pour les joueurs de Ligue 1, qui ont repris le chemin de l’entrainement en vue des matchs du week-end à venir. Une journée complète de Ligue 1, et en plus de cela un match entre le PSG et Monaco pour le trophée des Champions, ce dimanche 5 janvier à Doha. DAZN a dévoilé son programme pour cette reprise musclée, avec bien évidemment en point d’orgue la rencontre entre Monaco et le PSG à 17h00.