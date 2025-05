TV ‍: DAZN c'est fini, ils supplient Canal+ de revenir

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Écarté du football français, Canal+ est prêt à signer son grand retour en cas de chaîne 100% Ligue 1 dirigée par la LFP. Pour les consultants de l'After Foot sur RMC, le divorce doit absolument être acté avec DAZN pour faire revenir le diffuseur français.

Le football français est en pleine crise et cherche définitivement à en sortir. Après les récentes réunions du conseil d'administration de la ligue conjuguées à l'arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media, le divorce avec DAZN est sur le point d'être annoncé. L'union entre le football français et le diffuseur britannique n'a pas fonctionné pour bien des raisons et l'objectif pour Vincent Labrune et les présidents des clubs professionnels français est de se tourner vers une nouvelle solution.

Si tout porte à croire que la LFP va créer sa propre chaîne 100% Ligue 1, il reste à savoir quel diffuseur la distribuera. DAZN est à l'affût, tandis que Canal+ a ouvert la porte à un retour dans le football français. Pour les consultants de l'After Foot sur RMC, il faut absolument que la Ligue renoue le dialogue avec la chaîne cryptée, laquelle propose une offre à 15 euros pour la Ligue 1, voire 10 pour ceux qui sont déjà abonnés.

La Ligue 1 sur Canal+, un point c'est tout

📺 @kevindiaz11 sur les droits TV de la L1 : "Si tu peux renouer avec Canal, il faut le faire. Les clubs le veulent, le public le veut..." #RMCLive pic.twitter.com/yW5hpe7Sfv — After Foot RMC (@AfterRMC) May 1, 2025

« J'ai rien contre DAZN, mais si tu peux revenir avec Canal+, il faut le faire. Les clubs le veulent, le public le veut… Canal, ça reste une grande institution médiatique pour le sport français, et surtout pour le football. On voit ce qu'ils font avec le rugby, et les rugbymen sont très contents d'avoir ce partenaire. Aujourd'hui, quand tu es plus bas que terre, il faut revenir sur tes fondamentaux. Le capital confiance est fini avec DAZN », a d'abord lancé Kevin Diaz qui estime que la Ligue 1 n'a pas d'autres endroits où aller si ce n'est sur Canal+.

« Il faut qu'ils trouvent un accord de sortie. DAZN a une image catastrophique en Italie », conclut de son côté Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Il est donc clair qu'un retour de l'intérêt des spectateurs pour le football français passera nécessairement par un dialogue avec Canal+. En tout cas, avec DAZN, le fiasco a été total.