TV : Canal + ou pas, Riolo tremble pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Il y a deux semaines, la LFP a trouvé un accord avec Canal + sur la diffusion de la fin de la saison 2020-2021.

La chaîne du groupe Vivendi va compenser la défaillance de Mediapro et au total, les droits télévisuels pour la saison vont avoisiner 680 ME. Un moindre mal pour le football français en cette période de crise, même s’il s’agit d’une somme moitié moins importante que celle initialement prévue, si Mediapro avait été en mesure d’honorer ses engagements. Sur la chaîne YouTube de l’Anille Braye Tennis, le journaliste Daniel Riolo a livré sa vision du football français. Et malgré le sauvetage in-extremis de la Ligue 1 par Canal+, l’éditorialiste de RMC est toujours très inquiet.

« Avec les nouveaux accords pour les Droits TV, les clubs vont toucher moitié moins en oseille… Sauf que les clubs avaient prévu que ce soit beaucoup plus. Je ne dis pas qu’ils ont tout dépensé. Mais comme ils vont devoir aussi rembourser des prêts, je suis pessimiste. De toute façon, ce n’est pas l’argent qui allait changer nos piètres performances en Coupes d’Europe. Là, les clubs ne vont pas être complètement ruinés. Mais beaucoup d’entre eux vont être en galère. Si avec des moyens, ils n’y arrivaient pas, alors avec moins, je ne sais pas comment ils vont faire… Je ne crois pas que le foot français soit prêt à se réinventer. Pour ça, il faudrait que d’autres clubs en Europe souffrent et qu’ils ne puissent plus acheter nos joueurs. La L1 pourrait alors garder ses meilleurs éléments. Mais après, il faudrait que les mecs s’inscrivent dans un projet collectif pour faire progresser les clubs » a expliqué Daniel Riolo, dans une analyse intéressante relayée par FootRadio.com.