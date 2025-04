TV ‍: Canal+ n’a plus d’argent pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La probable rupture avec DAZN ne fait plus aucun doute pour la Ligue 1, qui va maintenant devoir trouver une solution pour la saison prochaine. Attendu en sauveur, Canal+ ne devrait pas enfiler la cape du héros sur ce coup-là.

Réunis mardi, les présidents des clubs de Ligue 1 ont voté en faveur d’une rupture entre la LFP et DAZN à la fin de la saison. L’accord n’est toujours pas trouvé entre la plateforme britannique et la Ligue, mais il apparaît de plus en plus improbable de voir le diffuseur actuel du championnat de France continuer au-delà de la saison 2024-2025. La mission de la Ligue de Football Professionnel et de Nicolas de Tavernost, nouveau patron de la société commerciale, est à présent de trouver une solution pour l’avenir. La création d’une chaîne 100% Ligue 1 fabriquée par la Ligue est évoquée avec insistance.

TV : DAZN c'est fini, les clubs ont tranché ! https://t.co/NrFhpCdrVX — Foot01.com (@Foot01_com) April 15, 2025

Cette hypothèse est plus crédible à ce jour qu’un hypothétique retour de Canal+, comme l’a confirmé au micro d’Europe 1 le journaliste Sacha Nokovitch, spécialiste des médias pour le journal L’Equipe. Selon lui, la chaîne cryptée n’a tout simplement pas les moyens financiers d’investir dans la Ligue 1 alors qu’elle paie déjà près de 500 millions d’euros à l’UEFA pour diffuser 100% de la Ligue des Champions et de l’Europa League.

Un défi colossal attend Nicolas de Tavernost

« Premièrement, il va falloir acter la rupture avec DAZN. Mais c’est vrai que c'est la grande mission de Nicolas de Tavernost qui prend ses fonctions ces prochains jours comme patron de la société commerciale. Ce ne sera pas évident. DAZN a perdu 200 à 250 millions d’euros cette saison, Amazon avant avait aussi perdu, quasiment tout le monde a perdu de l’argent, le piratage a explosé. Un diffuseur traditionnel qui mettrait de l’argent sur les droits, cela s’annonce très très compliqué » estime notre confrère avant de conclure.

📺⚽️ Point rapide ce matin dans Culture Médias sur les options post-rupture d’avec DAZN (si elle est confirmée pour la fin de saison) pour les clubs de Ligue 1 #DroitsTV pic.twitter.com/ZGUDVMXUAw — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) April 16, 2025

« En général, on se tourne vers un sauveur : Canal+. Mais Canal a réinvesti l’argent sur les coupes d’Europe, on voit que ça cartonne, près d’un-demi milliard par saison, c’est un argent que Canal+ n’a plus pour investir sur la Ligue 1. La solution, ce sera plutôt une chaîne fabriquée et commercialisée par la Ligue elle-même » estime Sacha Nokovitch, qui ne croit pas du tout à un retour de Canal+, une solution qui est pourtant souhaitée par la très grande majorité des suiveurs de la Ligue 1. Il va donc rapidement falloir oublier la chaîne cryptée, à moins que Nicolas de Tavernost, qui entretient des rapports cordiaux avec Vincent Bolloré et Maxime Saada, parvienne à réaliser un véritable miracle.