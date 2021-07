TV : Canal+ et la L1, vers un énorme coup de théâtre ?

Dans : Ligue 1.

Partenaires commerciaux, Canal+ et BeIN Sports ont tout de même un sérieux accroc en ce moment avec les droits TV de la Ligue 1.

Depuis que la chaine cryptée a annoncé son désir de tout plaquer en ce qui concerne la diffusion du football français, BeIN Sports voit son deal trouvé avec Canal sur le fameux lot 3 être remis en cause. Un lot que la chaine du groupe Vivendi avait réussi à récupérer à prix coûtant jusqu’en 2024, mais qu’elle entend laissé tomber. La passe d’arme est montée d’un cran en cette fin de semaine, puisque, sommée par la LFP de se préparer à régler la première échéance de 55 ME le 5 août prochain, BeIN a décidé d’attaquer Canal+ en justice pour non-respect du contrat. Une procédure d’urgence qui sera étudiée mardi prochain, sachant que la Ligue 1 reprend désormais dans trois semaines, et qu’il faut bien quelqu’un pour diffuser ces deux matchs par journée.

Selon L’Equipe, la tendance est pour le moment de forcer Canal+ à respecter son accord avec BeIN jusqu’en 2024, et donc de programmer sur ses antennes le fameux lot 3 des matchs du samedi soir et du dimanche après-midi, et bien évidemment d’en payer le prix fort. La partie juridique sera donc déterminante, et en cas de défaite de la chaine qatarie, c’est celle-ci qui sera donc obligée de diffuser et de payer ces 332 ME par an pour les deux matchs par week-end. A moins bien évidemment de trouver un repreneur pour ce lot qui ne fait désormais plus trop envie, surtout par rapport au prix payé par Amazon pour avoir 80 % de la Ligue 1. En tout cas, ce fameux lot a semé le trouble entre les deux partenaires, qui parvenaient jusqu’à présent à s’entendre sur de nombreux domaines commerciaux. Ce sera donc à la justice de trancher, avec un jugement attendu dans une semaine seulement. Et jusqu’à présent, Canal+ a souvent perdu ses recours devant les tribunaux, notamment face à la LFP.