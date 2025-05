TV ‍: Canal+, DAZN, Amazon, la chaîne Ligue 1 fait fureur ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

DAZN a diffusé ce week-end ses derniers matchs de Ligue 1 et tous les yeux sont à présent rivés vers la chaîne du football français autour de laquelle les interrogations sont encore nombreuses.

La Ligue de Football Professionnel a tranché. En actant la fin du contrat actuel avec DAZN, le football français a pris un virage décisif pour la suite de son histoire. La saison prochaine, c’est une chaîne 100% Ligue 1 qui va voir le jour et qui va permettre aux supporters de suivre les matchs du championnat de France. Reste que pour l’instant, les doutes et les interrogations sont nombreuses autour de ce projet. Le prix de l’abonnement n’a pas encore été dévoilé, ni le moyen de distribution. Une chose est certaine, les opérateurs semblent très intéressés par cette chaîne à fort potentiel. Canal+, DAZN ou encore Prime Video ont tous manifesté leur intérêt ces dernières semaines, alors que des négociations sont actuellement menées à ce sujet par Nicolas de Tavernost, nouveau président de LFP Media.

Patron de la FFF, Philippe Diallo a fait part de son enthousiasme sur la viabilité de ce projet au micro de l’After Foot sur RMC. « Nicolas De Tavernost voit tout le monde actuellement. Et ce qui est assez réjouissant, c’est qu’il y a énormément de candidats. Ça montre que notre championnat est parfois sous-estimé » estime le président de la Fédération française de football, avant de poursuivre. « Quand vous suivez le championnat, vous voyez de bonnes équipes, de bons joueurs. De ce point de vue-là, la France est parfois sous-estimée. On a quasiment 28.000 spectateurs de moyenne. Des stades que personne n’a » a-t-il détaillé.

Philippe Diallo promet un prix attractif

Interrogé sur le juste prix du championnat de France, le successeur de Noël Le Graët en a d’ailleurs profité pour taper sur DAZN, dont les prix pratiqués au début de saison 2024-2025 ont provoqué une vague de contestation. « Il y a eu lors du lancement certainement une erreur au niveau des tarifs. Aujourd’hui, je pense que personne n’est prêt à payer 39,90 euros pour voir le championnat, ça n’existe nulle part. Il y a certainement eu une erreur sur la tarification du marché. Et on va la corriger » a promis Philippe Diallo. De quoi être plutôt optimiste pour l’avenir, alors que le président de la FFF a par ailleurs confié que cette chaîne pourrait diffuser la Ligue 1 mais aussi d’autres contenus exclusifs comme du futsal, des matchs de sélections de jeune ou encore du football féminin. Histoire de rendre le catalogue plus attractif pour les abonnés de demain, qui permettront aux clubs -peut-être- de retrouver un niveau élevé de droits TV.