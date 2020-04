TV : Canal+ confirme son refus de payer le moindre euro à la L1 !

Dans : Ligue 1.

La guerre est cette fois déclarée entre Canal+ et la LFP, la chaîne ne paiera rien au foot français.

Ce lundi soir, la direction de Canal+ a confirmé dans un entretien accordé à l’Agence France Presse que l’échéance de 110ME prévue le 5 avril prochain ne serait pas honorée. Et la chaîne cryptée a également fait savoir que la Ligue de Football Professionnel ne devait pas s’attendre à un seul cadeau, notamment parce qu’elle réclamait le paiement de 42ME pour des matchs déjà diffusés. Pour le média, l’instance du foot se trompe et n’a pas bien lu le contrat signé il y a quelques années, rendez-vous étant donné lorsque le championnat de Ligue 1 sera reprogrammé cette saison.

Et Canal+ de clairement prendre position. « En cas de force majeure, lorsque les matches ne sont plus livrés, les paiements sont suspendus. Là, on est en plein cas de force majeure. On applique strictement le contrat et on ne voit pas pourquoi on ferait autrement : Canal+ n'est pas une banque. Une fois que les conditions sanitaires seront remplies pour le gouvernement et que les choses pourront repartir, là on discutera des enjeux économiques, mais rien dans le contrat ne dit que les échéances sont liées à des matches diffusés. Il y a un calendrier de diffusion (des matches) et un calendrier d'échéances de paiement qui n'ont rien à voir », a indiqué la chaîne à l’AFP, sans même évoquer l’échéance du 5 juin prochain. Autrement dit, les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 peuvent s’attendre à une énorme bataille afin d’éviter un énorme fiasco.