Le Barça fait une Yamal, le Real le fait vomir

Les tensions entre le FC Barcelone et le Real Madrid
continuent de s’accentuer de semaine en semaine. Ce vendredi, le président du
club catalan Joan Laporta en remet une couche dénonçant les différentes sorties
de Florentino Pérez, imitant les accusations de Lamine Yamal de cet automne.
Si sur le terrain, Catalans et Merengues ne respirent pas la
sérénité, en coulisses, les couteaux s’aiguisent de semaine en semaine. Les
deux présidents tirent à boulet rouge depuis le début de la saison et les
tensions montent au fil des jours. Lors de la dernière assemblée générale du
côté de Valdebebas, Florentino Pérez
a remis une pièce dans la machine en
évoquant les soucis de l’arbitrage espagnol et que selon lui, le FC Barcelone
était avantagé.
Laporta charge Pérez
Ce vendredi, c'est autour de Joan Laporta de répondre. Pour
Sport, le président catalan n'a pas fait dans la demi-mesure pour évoquer son
homologue madrilène. « Je dois dire que cette dimension que nous avons
atteinte suscite également de la jalousie, et que celle-ci est très mal gérée
par ceux qui, utilisant des moyens déloyaux, enfreignent tous les codes de
conduite, éthiques et moraux, et pas seulement sportifs, » explique-t-il
dans un premier temps avant d’évoquer les prises de parole de Florentino Pérez.
« Je suppose que vous savez de qui je parle : ceux qui sont les
architectes de campagnes de dénigrement permanentes contre notre blason et
notre essence. Et nous n'allons pas le permettre. Ce sont les mêmes qui
confondent pouvoir et despotisme obscurantiste, ceux qui pratiquent le cynisme
et l'arrogance excessive, ceux qui disposent d'une chaîne de télévision à
partir de laquelle ils vomissent des mensonges et intoxiquent constamment et en
permanence, » note-t-il.
Plus d'un mois après les graves accusations de Lamine Yamal contre les méthodes du Real Madrid pour gagne des titres, le Barça passe la seconde couche. En Espagne, les différentes sorties font couler
beaucoup d’encre et la réponse du club de la capitale espagnole sera attendue
elle aussi. Une guerre des mots qui prend de l'épaisseur par-delà les Pyrénées au cours de ces derniers mois.