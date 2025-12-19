ICONSPORT_275056_0139

Le Barça fait une Yamal, le Real le fait vomir

Liga19 déc. , 17:00
parNathan Hanini
1
Les tensions entre le FC Barcelone et le Real Madrid continuent de s’accentuer de semaine en semaine. Ce vendredi, le président du club catalan Joan Laporta en remet une couche dénonçant les différentes sorties de Florentino Pérez, imitant les accusations de Lamine Yamal de cet automne.
Si sur le terrain, Catalans et Merengues ne respirent pas la sérénité, en coulisses, les couteaux s’aiguisent de semaine en semaine. Les deux présidents tirent à boulet rouge depuis le début de la saison et les tensions montent au fil des jours. Lors de la dernière assemblée générale du côté de Valdebebas, Florentino Pérez a remis une pièce dans la machine en évoquant les soucis de l’arbitrage espagnol et que selon lui, le FC Barcelone était avantagé.

Laporta charge Pérez

Ce vendredi, c'est autour de Joan Laporta de répondre. Pour Sport, le président catalan n'a pas fait dans la demi-mesure pour évoquer son homologue madrilène. « Je dois dire que cette dimension que nous avons atteinte suscite également de la jalousie, et que celle-ci est très mal gérée par ceux qui, utilisant des moyens déloyaux, enfreignent tous les codes de conduite, éthiques et moraux, et pas seulement sportifs, » explique-t-il dans un premier temps avant d’évoquer les prises de parole de Florentino Pérez.
« Je suppose que vous savez de qui je parle : ceux qui sont les architectes de campagnes de dénigrement permanentes contre notre blason et notre essence. Et nous n'allons pas le permettre. Ce sont les mêmes qui confondent pouvoir et despotisme obscurantiste, ceux qui pratiquent le cynisme et l'arrogance excessive, ceux qui disposent d'une chaîne de télévision à partir de laquelle ils vomissent des mensonges et intoxiquent constamment et en permanence, » note-t-il.
Plus d'un mois après les graves accusations de Lamine Yamal contre les méthodes du Real Madrid pour gagne des titres, le Barça passe la seconde couche. En Espagne, les différentes sorties font couler beaucoup d’encre et la réponse du club de la capitale espagnole sera attendue elle aussi. Une guerre des mots qui prend de l'épaisseur par-delà les Pyrénées au cours de ces derniers mois.  
1
Articles Recommandés
La-semelle-de-Lamine-Camara-sur-Lucas-Chevalier-lors-de-Monaco-PSG-le-29-novembre-2025-2192141
PSG

PSG : Camara-Chevalier, le règlement donne raison à l’arbitre

ICONSPORT_258823_0216
Ligue 1

L1 : Landreau quitte la direction de l'arbitrage

ICONSPORT_280335_0006
Coupe de France

Lens - Feignies-Aulnoye : les compos (21h sur BeIN 1)

ICONSPORT_279926_0205
OL

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Fil Info

19 déc. , 20:30
PSG : Camara-Chevalier, le règlement donne raison à l’arbitre
19 déc. , 20:26
L1 : Landreau quitte la direction de l'arbitrage
19 déc. , 20:15
Lens - Feignies-Aulnoye : les compos (21h sur BeIN 1)
19 déc. , 20:00
« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire
19 déc. , 19:30
PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms
19 déc. , 19:00
OM : Chelsea attaque, Longoria n’a pas fini de souffrir
19 déc. , 18:40
La FFF fait un geste pour Karim Benzema
19 déc. , 18:30
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
19 déc. , 18:20
PSG : L’UEFA réduit la sanction d’Hernandez

Derniers commentaires

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Oui mais le niveau affiché contre Lorient et Auxerre était affreux. Et contre le PFC on menait 3 à 0

PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

Quelle scoumoune

Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Ces coupes n'ont pas la même valeur .Pourquoi la même valeur de point?

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

T'y t'y connais en kleenex le puceau

Le Barça fait une Yamal, le Real le fait vomir

Tout ceci est très constructif… et surtout d'une nullité…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading