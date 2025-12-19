Le Barça fait une Yamal, le Real le fait vomir

Les tensions entre le FC Barcelone et le Real Madrid continuent de s’accentuer de semaine en semaine. Ce vendredi, le président du club catalan Joan Laporta en remet une couche dénonçant les différentes sorties de Florentino Pérez, imitant les accusations de Lamine Yamal de cet automne.

Si sur le terrain, Catalans et Merengues ne respirent pas la sérénité, en coulisses, les couteaux s’aiguisent de semaine en semaine. Les deux présidents tirent à boulet rouge depuis le début de la saison et les tensions montent au fil des jours. Lors de la dernière assemblée générale du côté de Valdebebas, Florentino Pérez a remis une pièce dans la machine en évoquant les soucis de l’arbitrage espagnol et que selon lui, le FC Barcelone était avantagé.

Laporta charge Pérez

Ce vendredi, c'est autour de Joan Laporta de répondre. Pour Sport, le président catalan n'a pas fait dans la demi-mesure pour évoquer son homologue madrilène. « Je dois dire que cette dimension que nous avons atteinte suscite également de la jalousie, et que celle-ci est très mal gérée par ceux qui, utilisant des moyens déloyaux, enfreignent tous les codes de conduite, éthiques et moraux, et pas seulement sportifs, » explique-t-il dans un premier temps avant d’évoquer les prises de parole de Florentino Pérez.

« Je suppose que vous savez de qui je parle : ceux qui sont les architectes de campagnes de dénigrement permanentes contre notre blason et notre essence. Et nous n'allons pas le permettre. Ce sont les mêmes qui confondent pouvoir et despotisme obscurantiste, ceux qui pratiquent le cynisme et l'arrogance excessive, ceux qui disposent d'une chaîne de télévision à partir de laquelle ils vomissent des mensonges et intoxiquent constamment et en permanence, » note-t-il.

Plus d'un mois après les graves accusations de Lamine Yamal contre les méthodes du Real Madrid pour gagne des titres, le Barça passe la seconde couche. En Espagne, les différentes sorties font couler beaucoup d’encre et la réponse du club de la capitale espagnole sera attendue elle aussi. Une guerre des mots qui prend de l'épaisseur par-delà les Pyrénées au cours de ces derniers mois.