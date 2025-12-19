ol michele kang sauve le groupama stadium iconsport 256763 0001 395557

Défier ou soutenir l’OL, Saint-Cyr en plein dilemme

OL19 déc. , 15:30
parEric Bethsy
Opposé à l’Olympique Lyonnais en 32e de finale de Coupe de France dimanche soir, Saint-Cyr Collonges aborde la rencontre avec des sentiments contrastés. Difficile pour les Saint-Cyrôts d’enlever leurs caquettes de supporters.
Le FC Saint-Cyr Collonges ne pouvait pas rêver d’un meilleur tirage au sort. En 32e de finale de la Coupe de France, le pensionnaire de Régional 1 va défier l’Olympique Lyonnais qui a accepté d’organiser la rencontre au Groupama Stadium. Un moment particulier pour l’entraîneur saint-cyrôt Clément Guillot, fervent supporter du prestigieux voisin. « Je ne sais pas comment je vais réagir en arrivant sur le stade du Groupama, en entendant la musique qu'on chante tous en arrivant au stade, a prévenu le technicien de 35 ans sur BFM Lyon. Je pense que je vais bien rester les pieds sur terre mais on ne sait pas, on ne sait jamais. »
Cette incertitude concerne également son groupe composé d’éléments habitués à jouer les spectateurs au Groupama Stadium. « On a des joueurs, ils finissent notre match de championnat, ils filent direct au Parc OL en temps normal, a confié l’entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges dans des propos relayés par Olympique-et-lyonnais. Il y a cette passion, cette ferveur et l’histoire, elle est parfaite. On est des enfants du club de Saint-Cyr, pouvoir vivre ça alors qu’on était un club de district il y a encore six ans, c’est indescriptible. Se retrouver à jouer un 32e de finale et contre l’OL, pour tout le village, c’est magnifique. »

Du plaisir, mais pas seulement

Alors même s’il se réjouit du sérieux affiché par ses hommes depuis le tirage au sort, Clément Guillot les appelle à savourer. « L’idée est aussi qu’ils profitent de ce moment-là parce que ça n’arrive pas tous les jours dans une carrière, a-t-il ajouté. Ça va vite passer. On n’a pas grand-chose à perdre sur cette rencontre. Le seul souhait que je veux est de ne pas avoir de regrets comme c’était le cas contre Grenoble en 2021 (défaite 2-1). » Preuve que les amateurs restent déterminés à rivaliser avec les Gones.

Coupe de France

21 décembre 2025 à 21:00
Olympique Lyonnais
21:00
Saint-Cyr Collonges
Loading