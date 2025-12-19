Défier ou soutenir l’OL, Saint-Cyr en plein dilemme

Opposé à l’Olympique Lyonnais en 32e de finale de Coupe de France dimanche soir, Saint-Cyr Collonges aborde la rencontre avec des sentiments contrastés. Difficile pour les Saint-Cyrôts d’enlever leurs caquettes de supporters.

Je ne sais pas comment je vais réagir en arrivant sur le stade du Groupama, en entendant la musique qu'on chante tous en arrivant au stade, a prévenu le technicien de 35 ans sur BFM Lyon. Je pense que je vais bien rester les pieds sur terre mais on ne sait pas, on ne sait jamais. » Le FC Saint-Cyr Collonges ne pouvait pas rêver d’un meilleur tirage au sort. En 32e de finale de la Coupe de France, le pensionnaire de Régional 1 va défier l’Olympique Lyonnais qui a accepté d’organiser la rencontre au Groupama Stadium. Un moment particulier pour l’entraîneur saint-cyrôt Clément Guillot, fervent supporter du prestigieux voisin. «, a prévenu le technicien de 35 ans sur BFM Lyon.

Cette incertitude concerne également son groupe composé d’éléments habitués à jouer les spectateurs au Groupama Stadium. « On a des joueurs, ils finissent notre match de championnat, ils filent direct au Parc OL en temps normal, a confié l’entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges dans des propos relayés par Olympique-et-lyonnais. Il y a cette passion, cette ferveur et l’histoire, elle est parfaite. On est des enfants du club de Saint-Cyr, pouvoir vivre ça alors qu’on était un club de district il y a encore six ans, c’est indescriptible. Se retrouver à jouer un 32e de finale et contre l’OL, pour tout le village, c’est magnifique. »

Du plaisir, mais pas seulement

Alors même s’il se réjouit du sérieux affiché par ses hommes depuis le tirage au sort, Clément Guillot les appelle à savourer. « L’idée est aussi qu’ils profitent de ce moment-là parce que ça n’arrive pas tous les jours dans une carrière, a-t-il ajouté. Ça va vite passer. On n’a pas grand-chose à perdre sur cette rencontre. Le seul souhait que je veux est de ne pas avoir de regrets comme c’était le cas contre Grenoble en 2021 (défaite 2-1). » Preuve que les amateurs restent déterminés à rivaliser avec les Gones.