TV ‍: Ligue1+ contre BeIN Sports, il veut éviter le clash

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Cette saison, la LFP a créé sa propre chaîne Ligue1+ pour diffuser la Ligue 1. Cependant, beIN Sports conserve un match chaque week-end à certaines conditions. Des obstacles qui frustrent le média franco-qatari. Philippe Diallo doit arbitrer le conflit entre les deux chaînes.

La Ligue 1 saison 2025-2026 innove sur le plan télévisuel avec le lancement de Ligue1+, chaîne créée spécialement par la LFP après le départ de DAZN. Un choix forcé mais un pari qui se veut gagnant. Nicolas de Tavernost et les équipes de LFP Media ont mis en place des tarifs agressifs pour attirer le public français : 14,99 euros par mois et même 9,99 euros pour les moins de 26 ans. De quoi répondre aux critiques sur le coût des abonnements pour voir le foot français à la télé. Toutefois, il reste le problème de la multiplication des diffuseurs. Ligue1+ ne possède que 8 matchs sur 9 par week-end, en laissant un à beIN Sports (choix 1 ou 2).

La FFF au secours de BeIN face à la LFP

Le contrat du média franco-qatari dure pendant une saison encore et rapporte 78,5 millions d'euros par an. Même si les supporters râlent à l'idée de devoir combiner deux abonnements, la LFP ne peut et ne veut casser son contrat avec beIN. Cependant, elle a trouvé une solution pour éviter de voir le PSG ou l'OM aller trop souvent sur cette chaîne. Elle a compliqué le choix du match pour beIN : pas le droit de prendre un même club plus de 8 fois par saison, pas le droit de prendre le même club deux week-ends de suite. Un changement des règles dénoncé par la chaîne lancée dans l'Hexagone en 2012 mais la LFP reste inflexible.

TV : Un sondage détruit la chaîne Ligue 1+ https://t.co/LQghcIaIrZ — Foot01.com (@Foot01_com) July 22, 2025

Président de la FFF, Philippe Diallo veut calmer le jeu et éviter un conflit. Il souhaite que beIN soit un peu écouté par la Ligue. « Il faut trouver les bonnes solutions avec beIN Sports. beIN Sports est un soutien du football français. Il y a aujourd'hui des difficultés. Aux gens compétents de LFP Media de trouver de solutions qui permettent d'avoir une relation apaisée avec beIN Sports, qui est un partenaire de longue date. Il existe aujourd'hui des problèmes dans l'application d'un contrat. Il faut maintenant trouver des voies d'apaisement », a t-il expliqué dans L'Equipe. Une position d'autant plus logique pour Diallo que la chaîne franco-qatari est un partenaire privilégié de la FFF, diffusant la coupe de France. Son départ forcé du football français serait une catastrophe pour tout le monde.