Le PSG provoque un clash XXL entre BeIN Sports et Ligue 1+

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Cette saison, les amoureux de la Ligue 1 peuvent retrouver le championnat de France sur les antennes de Ligue 1+ mais également de BeIN Sports. Et la concurrence est parfois féroce pour diffuser certaines équipes.

Ligue 1+ a la chance de diffuser la très grande majorité des matchs de Ligue 1 cette saison. Le média créé par la Ligue de Football Professionnel ne manque pas de pression, surtout après les précédents échecs d'autres diffuseurs. Ligue 1+ doit toujours composer cette saison avec BeIN Sports, qui dispose de la diffusion d'une rencontre par journée du championnat. Le média qatari compte bien proposer le meilleur des contenus à ses abonnés. Logiquement, BeIN Sports ne manquera pas l'occasion de diffuser le PSG lorsqu'il en aura l'occasion. Et peu importe si cela met des bâtons dans les roues de Ligue 1+.

Le PSG ne fait pas les affaires de Ligue 1+ ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

D'ailleurs, le dimanche 14 septembre prochain, BeIN Sports aura l'honneur de diffuser une rencontre des champions d'Europe en titre. Ce sera lors de la réception au Parc des Princes du RC Lens. L'horaire de cette rencontre ? 17h15, soit la même heure que le multiplex diffusé sur les antennes de Ligue 1+. De quoi interloquer car la concurrence sera plus forte que jamais entre les deux diffuseurs du football français. Lors du mois de septembre, le Paris Saint-Germain commencera les choses sérieuses en Ligue des champions. Trois jours après la réception du RC Lens, les hommes de Luis Enrique accueilleront l'Atalanta. Les Franciliens ont encore hérité d'un tirage de la mort et ne devront pas manquer leurs grands débuts, surtout qu'ils seront attendus après leur sacre lors de la dernière édition de la Ligue des champions.