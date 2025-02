TV ‍: Auxerre - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dans une très bonne dynamique depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille n’a pas d’autre objectif que de l’emporter sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce week-end.

Quelle heure pour Auxerre - OM ?

Si Marseille a très peu perdu cette saison, aucun supporter marseillais n’a oublié l'humiliation subie au Vélodrome face à Auxerre en novembre dernier (1-3). Un revers qui avait poussé Roberto De Zerbi vers le précipice. Autant dire que les Phocéens iront à Auxerre avec un certain sentiment de revanche. Ce match se jouera ce samedi 22 février à 21h05 au Stade de l’Abbé Deschamps. L’arbitre sera Jérémy Stinat, ce qui a fait polémique sachant que c’est lui qui a provoqué la grosse suspension de Mehdi Benatia en début d’année.

Sur quelle chaîne suivre Auxerre - OM ?

Comme la plupart des matchs du samedi soir, cette rencontre entre l’AJA et l’OM comptant pour la 23e journée de Ligue 1 sera diffusée sur l’antenne de DAZN.

Les compos probables de Auxerre - OM :

Incapable de gagner le moindre match depuis le mois de novembre dernier, Auxerre reste sur 10 matchs de suite sans victoire en championnat. Autant dire que l’AJA veut mettre fin à cette très mauvaise série ce week-end à l’occasion du choc contre l’OM. Surtout qu’Auxerre a encore besoin de points dans la course au maintien, même si le club bourguignon a quand même une avance correcte de sept longueurs sur la zone rouge. Pour ce match, Christophe Pélissier fera sans Diomandé ou Coulibaly.

La compo probable d’Auxerre : Leon - Hoever, Jubal, Akpa, Mensah - Perrin, Massengo - Owusu, Traore, Sinayoko - Bair.

Vainqueur de ses trois derniers matchs, en donnant notamment une correction à l’ASSE la semaine passée (5-1), Marseille continue de conforter sa deuxième place. Dauphin du PSG avec six points d’avance sur Nice et Monaco, ses principaux poursuivants dans la course au podium, l’OM veut enfoncer le clou avant le sprint final. Pour cela, Marseille compte bien l’emporter à Auxerre. Lors de cette rencontre, Roberto De Zerbi fera sans Balerdi ou Harit.

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Kondogbia, Cornelius - Luis Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Merlin - Greenwood, Gouiri, Rabiot.