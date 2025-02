TV ‍: Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Solide dauphin du Paris Saint-Germain et favori dans la course à la deuxième place, l’Olympique de Marseille ira défier Angers ce week-end pour tenter de conserver son fauteuil.

Quelle heure pour Angers - OM ?

Éliminé de la Coupe de France et pas qualifié en Coupe d’Europe cette saison, le club phocéen n’a plus que le championnat à jouer à fond. Autant dire que l’OM va jouer tous ses matchs au mieux pour finir sur le podium de la L1 et retrouver la Ligue des Champions. Mais pour asseoir sa place dans le Top 4, Marseille devra dominer Angers. Ce match se jouera ce dimanche 9 février à 20h45 au Stade Raymond Kopa. L’arbitre sera Hakim Ben El Hadj.

Sur quelle chaîne suivre Angers - OM ?

Comme tous les grands matchs du dimanche soir en Ligue 1 cette saison, cette affiche entre le SCO et l’OM sera elle aussi diffusée sur l’antenne de DAZN.

Les compos probables de Angers - OM :

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après sa victoire contre Strasbourg mercredi, le SCO veut continuer sa belle saison. Le promu angevin réalise un très bon début d’année 2025, ce qui lui permet d’avoir un petit matelas de cinq points sur la zone rouge. Autant dire qu’Angers abordera ce choc contre l’OM à domicile sans trop de pression. Pour ce match, Alexandre Dujeux aura un groupe assez complet à sa disposition, sans Rao-Lisoa (suspendu).

La compo probable d’Angers : Fofana - Arcus, Biumla, Lefort, Hanin - Aholou, Belkebla - Allevinah, Abdelli, El Melali - Lepaul.

Dans le dur pendant une dizaine de jours après sa sortie de route en Coupe de France, l’OM s’est bien racheté en remportant l’Olympico contre Lyon dimanche dernier. Toujours deuxième de la L1 avec trois points d’avance sur Monaco, Marseille cherchera donc à enchaîner du côté d’Angers. Lors de ce match, Roberto De Zerbi pourra compter sur les forces vives du moment.

Cap sur #SCOOM avec 3️⃣ 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙖𝙪𝙭 𝙫𝙞𝙨𝙖𝙜𝙚𝙨 👀 pic.twitter.com/WOyafoCmtV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2025

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornelius - Luis Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin - Greenwood, Gouiri, Rabiot.