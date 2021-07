TV : Amazon c’est trop cher, Riolo prédit un fiasco !

Dans : Ligue 1.

Directeur général Europe d'Amazon Prime Video Sport, Alex Green a dévoilé le prix de l’abonnement nécessaire pour visionner la Ligue 1 et la Ligue 2 à compter du mois d’août.

« C’est 12,99 euros par mois. Et vous devez être membre Amazon Prime pour y accéder, ce qui correspond à 5,99 euros par mois ou 49 euros par an » a lancé le dirigeant d’Amazon dans une interview accordée à RMC. De manière très simple, l’abonnement oscillera entre 17 et 19 euros selon si vous êtes abonnés au service Prime d’Amazon. Un tarif qui fait grincer des dents, à l’heure où certains rêvaient de pouvoir visionner la Ligue 1 à seulement 5 euros par mois, soit le tarif de Prime Video. Sur son compte Twitter, Daniel Riolo n’a pas manqué de réagir et selon le consultant de l'After, il ne fait aucun doute qu’Amazon court au fiasco comme Mediapro avant lui.

« Donc après Mediapro on file vers le fiasco Amazon…. Et si en plus Canal/bein ne diffusent rien alors la c’est la cata totale…. 5 euros + 12 pour la même offre qu’avait Mediapro… ?? ok j’ai dû rater quelque chose et mal comprendre » a publié le chroniqueur de l’After Foot, abasourdi par l’offre d’Amazon. De son côté, Alex Green a refusé les comparaisons avec Mediapro, affirmant que l’engagement d’Amazon au côté du football français était total. « Je ne commenterai pas la situation de Mediapro ou celle d’autres diffuseurs. Nous sommes Amazon, nous faisons les choses comme nous savons les faire et nous n’aurions pas investi dans le foot français si on ne pensait pas qu’on avait une très bonne chance de faire en sorte que ça marche. Chez Amazon, quand on est dedans, on est dedans à fond, et on essaye de donner le meilleur et d’avoir le plus de succès possible ». Reste maintenant à voir si la chaîne Prime Video Ligue 1 connaîtra le succès espéré par les dirigeants du géant américain.