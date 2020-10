TV : 700ME de déficit, la L1 au bord de la faillite sans Mediapro ?

Dans : Ligue 1.

A l'heure où la LFP espère pouvoir encaisser les sommes promises par Mediapro, des chiffres commencent à circuler sur la santé financière du football français. Et il y a de quoi pleurer.

Tandis que l’absence de paiement des droits TV focalise toute l’attention au sein du football français, il semble que les clubs de Ligue 1 soient déjà dans le dur, avant même le refus de Mediapro de respecter ses engagements financiers. Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football sur RTL, a révélé que les comptes des équipes de notre championnat sont dans le rouge vif, puisque les calculs déjà très pessimistes de la DNCG étaient déjà dépassés et que le déficit de la Ligue 1 allait atteindre les 700ME en juin prochain. Mais cela sans même compter un possible fiasco du contrat avec Mediapro, ou une revente à la baisse des droits TV.

Et le journaliste de dresser un état des lieux apocalyptique de la situation en Ligue 1. « Cette décision de Mediapro intervient au pire moment. Car les clubs sont structurellement en crise du fait du problème du covid. On parlait de la dépendance de la Ligue 1 aux droits TV, mais il y a aussi une grosse dépendance au marché des transferts. Et les chiffres de la DCNG de cet été sont tout simplement terrifiants. Déjà on tablait sur un déficit de 250ME en fin d’exercice, mais ça, c’était si les clubs français avaient vendu à hauteur de 800ME sur le marché des transferts ! Et combien ils ont vendu ? Même pas 400ME. Cela veut dire qu’on est déjà à 700ME de déficit, et là on ne parle même pas des droits TV. Alors si ces droits ne sont pas payés ou payés à la baisse, et qu’on ajoute aux 700ME de déficit, on va directement dans le mur, à la banqueroute », prévient un Philippe Sanfourche très pessimiste concernant la suite des événements.