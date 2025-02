La Ligue 1 de retour sur Canal+, la porte s'ouvre

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La LFP réunit ce lundi son conseil d'administration, toujours sur le sujet sensible des droits TV de la Ligue 1. Mais un nouvel acteur majeur envisage clairement le retour de Canal+ aux affaires.

Vincent Labrune et les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel ont de nouveau rendez-vous ce lundi, et le climat pourrait être tendu suite aux fuites intenses de ce week-end, lesquelles ont révélé une institution au bord de l'explosion. Tandis que la tension est extrême à la LFP, au point même que Jean-Pierre Caillot menace de démissionner de son poste de représentant des présidents des clubs de Ligue 1, c'est de Jean-Michel Aulas que vient la bombe de ce lundi. Dans un long entretien accordé au Figaro, l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais, désormais président de la Ligue féminine, mais aussi numéro 2 de la Fédération Française de Football, annonce qu'une rencontre est rapidement prévue avec les responsables de Canal+ et qu'évidemment, il sent que le dialogue peut reprendre positivement pour la Ligue 1.

Canal+ ouvert aux négociations

Loin de réclamer la tête de Vincent Labrune, estimant qu'il était inutile de chercher un « bouc émissaire » tant le problème des droits TV est un problème structurel, Jean-Michel Aulas estime que les choses peuvent aller dans le bon sens. Tandis que Philippe Diallo, président de la FFF, a prévu de convoquer les différentes parties dans ce dossier des droits TV, JMA annonce qu'il va jouer les Casques bleus avec un optimisme concernant le possible retour de Canal+ aux affaires. « En tant que président de la Ligue féminine de football professionnel, nous avons décidé avec le conseil d’administration d’aller voir Canal+, qui a été très ouvert. Je suis un homme de dialogue et parfois ça permet de trouver des solutions. Si je veux créer un lien entre toutes les parties ? Je sais rester à ma place, mais je fais confiance à tous ceux dont c’est le rôle pour trouver une solution. Aucun des actionnaires de la LFP ne peut se désintéresser de la solution qu’il faut trouver », précise l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais, qui se fait cependant plus menaçant concernant DAZN.

Aulas revient sur le devant de la scène

En effet, Jean-Michel Aulas a beau être compréhensif, il somme le diffuseur actuel de la Ligue 1 de tenir ses engagements et de payer ce qu'il doit à la Ligue de Football Professionnel. « Les engagements pris doivent être tenus. Nous attendons que DAZN honore ses obligations contractuelles malgré les procédures en cours », prévient très fermement JMA. Ce lundi pourrait donc marquer un nouveau tournant dans l'incroyable feuilleton des droits TV de la Ligue 1, et il semble acquis que l'ancien dirigeant lyonnais aura désormais un rôle majeur à tenir. Tout cela alors que Jean-Michel Aulas a également annoncé dimanche qu'il pourrait bientôt se présenter à la mairie de Lyon.