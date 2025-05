Trophées UNFP ‍: Ousmane Dembélé, le meilleur joueur de L1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Chasse gardée de Kylian Mbappé depuis 2019, le titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1 reste dans les rangs du Paris Saint-Germain. Puisque ce dimanche soir, lors des Trophées UNFP au Pavillon Gabriel, c’est Ousmane Dembélé qui a remporté le titre le plus prestigieux de la soirée, celui du meilleur joueur de la saison. Des mains du sélectionneur Didier Deschamps, l’attaquant du PSG a logiquement été récompensé pour sa très belle saison sous le maillot parisien.

Cette saison, le génie est sorti de sa lampe et l'on a vu le vrai @dembouz 😤



Performant, décisif, régulier, toujours dribbleur de génie, le meilleur espoir de 2016 a été exceptionnel et il est plébiscité comme il se doit...

Il est le lauréat du Trophée UNFP du meilleur joueur… pic.twitter.com/cinwnkVBBg — UNFP (@UNFP) May 11, 2025

« Le trophée est pas mal. L'an dernier, j'étais reparti bredouille parce que Kylian Mbappé avait tout pris. Merci à mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Il nous reste trois semaines parce qu'il y a quelque chose de grand à aller chercher. Sur les statistiques, sur la façon dont je joue, c'est grâce aux joueurs et au staff. Je suis épanoui dans cette équipe. Cette position de numéro neuf me plaît. J'étais un joueur qui dribblait et faisait des différences. Maintenant, je suis plus devant les buts, je suis heureux de cette position », a lancé, sur beIN Sports, le meilleur joueur de L1, qui rêve maintenant de remporter la Ligue des Champions avec son club.