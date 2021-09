Thierry Henry, son carton avec Amazon lui vaut un nouveau contrat

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

S’il y a bien un consultant qui fait l’unanimité en France depuis le début de la saison, c’est Thierry Henry pour ses performances sur Amazon Prime Video.

Que ce soit en commentaires de match ou au bord du terrain à la mi-temps et pour les debriefs, l’ancien attaquant de l’Equipe de France et d’Arsenal régale. Son style très singulier, très calme et fait de punchlines à répétition, en fait de lui l’un des consultants les plus appréciés des suiveurs de la Ligue 1 depuis le début de la saison. De toute évidence, Amazon a réalisé un très joli coup en s’attachant les services de Thierry Henry, qui officie quasiment une fois par week-end que ce soit pour l’émission du dimanche soir ou le commentaire d’un match au côté d’un journaliste. Mais visiblement, Prime Video ne suffit pas au buteur légendaire des Bleus, qui a trouvé un second poste de consultant.

Amazon le week-end, CBS Sports la semaine

En effet, Thierry Henry a été choisi comme consultant par la prestigieuse chaine américaine CBS Sports afin d’analyser la Ligue des Champions. Que les fans de la Ligue 1 se rassurent, ce job supplémentaire pour Thierry Henry n’aura aucun impact sur ses activités à Amazon puisqu’il se contentera uniquement de la Ligue des Champions sur CBS Sports et donc de matchs se déroulant en milieu de semaine. Ses activités avec la chaine américaine débutent dès cette semaine et Thierry Henry aura de quoi se régaler pour ses grands débuts avec l’affiche entre le Paris SG et Manchester City. Au même moment, l’AC Milan affrontera l’Atlético de Madrid dans un autre choc européen. Par ailleurs, Amazon n’a pas encore communiqué sur les activités de Thierry Henry ce week-end mais il ne serait pas surprenant de le voir en marge du très gros choc de la Ligue 1 entre l’ASSE et l’OL, qui sera diffusé sur la plateforme Prime Video dimanche soir à 20h45.