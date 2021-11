Thierry Henry encense Lens et se passionne pour l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dans une pastille digitale publiée par Prime Vidéo, support pour lequel il est consultant depuis le début de la saison, Thierry Henry a fait un premier bilan de la saison 2021-2022 de Ligue 1.

La moitié du championnat approche et l’heure est aux premiers bilans pour les observateurs du championnat de France. Cette saison, les supporters des clubs de Ligue 1 ont la chance de bénéficier de l’expertise de Thierry Henry, recrue star de Prime Video, nouveau diffuseur du championnat. Dans une interview avec Ludovic Giuly sur les réseaux sociaux du géant américain, l’ex-attaquant de l’Equipe de France et d’Arsenal a encensé le RC Lens mais aussi l’OM pour leurs promesses du début de saison. Thierry Henry s’est en revanche montré beaucoup plus sévère avec Bordeaux et Saint-Etienne qu’il a directement cité lorsque Ludovic Giuly lui a demandé ses déceptions du début de saison.

Henry, un bilan mitigé sur l'OM

« Marseille, tu regardes leurs matchs, tu as l’impression que c’est la fin d’un match. Tu as l’impression que c’est un match où une équipe a besoin de faire une remontée en coupe d’Europe. Quand l’OM arrive à tenir l’intensité, ça va. Mais je réponds Lens car peu importe l’équipe, que ce soit à la maison, que ce soit à l’extérieur, ils ont une idée bien précise et ils ne la changent pas. Ils arrivent à faire quelque chose plus qu’honorable franchement. Je donne une bonne note à Lens mais si je devais donner des mauvaises notes je dirais Bordeaux, Saint-Etienne… pour moi, ce sont des institutions et les voir aussi bas, c’est difficile » a lancé Thierry Henry, enchanté par le Racing Club de Lens mais terriblement déçu par certaines écuries historiques de Ligue 1 comme c’est le cas de Saint-Etienne ou encore des Girondins de Bordeaux. Pour rappel, le club au scapulaire est 16e tandis que l’ASSE, qui reste tout de même sur deux victoires, est avant-dernier.