TFC - Lille : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition du TFC : Restes - McKenzie, Koumbassa, Nicolaisen - Sidibé, Methalie, Casseres, Diop - Donnum, Emersonn, Gboho

La composition de Lille : Özer - Meunier, Ngoy, Mandi (Cap.), Perraud - Bentaleb, André - Mukau, Haraldsson, Correia - Fernandez-Pardo