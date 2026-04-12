TFC - Lille : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

merci
Nan c’est une blague ce site..
??
Totalement , mais faut pas se plaindre pour tout et rien alors.
Alex. Je sais pas je m'intéresse pas a tout ça. Je regarde juste vos matchs de temps en temps
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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#TFCLOSC, le 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒕𝒐𝒖𝒍𝒐𝒖𝒔𝒂𝒊𝒏 🧑🚀
Le 𝑿𝑰 𝒅𝒆 𝒅𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒕 lillois pour ce #TFCLOSC ⚔️ Retour de Benjamin André au milieu, avec le brassard de capitaine ©️ Présenté par @eToroFr 🤝