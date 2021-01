Téléfoot : OM-PSG le 7 février peut tout changer

Dans : Ligue 1.

La chaîne Téléfoot continue à diffuser la Ligue 1 en attendant qu'un repreneur des droits TV s'entende avec la LFP. La rencontre OM-PSG du 7 février pourrait tout changer.

Annoncée pour fin janvier au plus tard, la passation de pouvoir entre Mediapro-Téléfoot et le nouveau diffuseur de la Ligue 1 ne s’annonce pas réellement sous les meilleurs auspices. En effet, à bientôt trois semaines de cette échéance, Canal+ semble traîner les pieds à faire une vraie offre à la Ligue de Football Professionnel, la chaîne cryptée n’étant réellement intéressée que par le match du dimanche soir à 21 heures, puisqu’elle a déjà trois autres affiches. Pour Vincent Labrune, le sujet est épineux et le patron de la LFP semble vouloir prendre son temps plutôt que de signer dans l’urgence, ce qui n’est jamais bon. Selon L’Equipe, l’ancien président de l’OM a prévenu les présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 que la fin des négociations n’était pas imminente et qu’il fallait encore patienter avant d’avoir des certitudes. Ce qui a été confirmé par Téléfoot, la chaîne prévenant ses abonnés qu’elle serait aux manettes au moins jusqu’au 20 janvier.

Cependant, une affiche de Ligue 1 pourrait marquer un nouveau tournant, c’est le match retour de Championnat entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain prévu le 7 février au Vélodrome. Canal+ salive devant cette affiche qui aura de l’enjeu sportivement, et dont l’audience pourrait être colossale. Le quotidien sportif pense que les négociations pourraient s’accélérer afin d’aboutir à un accord pour une fin de Téléfoot avant OM-PSG et le grand retour du match du dimanche soir avec cette affiche. Mais la balle est dans le camp de Canal+ qui de son côté ne lâche rien sur le plan financier, la situation actuelle permettant à la chaîne du groupe Bolloré d'être en position de force. Reste que OM-PSG va obligatoirement obliger tout le monde à sortir du bois.