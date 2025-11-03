ICONSPORT_275956_0038

Suspicion de racisme en Ligue 1, la LFP va trancher

Président du conseil national de l’éthique, Frédéric Thiriez a annoncé la saisie de la  commission de discipline de la LFP après le geste d’Aron Dönnum à l’encontre du joueur havrais Simon Ebonog ce dimanche.
Auteur d’un geste déplacé qui pourrait être considéré comme raciste à l’encontre de Simon Ebonog lors du match entre Toulouse et Le Havre dimanche, Aron Dönnum risque gros. Le joueur du TFC va faire l’objet d’une enquête de la part de la commission de discipline de la LFP comme l’a fait savoir Frédéric Thiriez, président du conseil national de l’éthique.
« J'ai consulté les membres du CNE, Il y a une suspicion, pour le moins, de geste à caractère raciste. Dans ces cas-là, il appartient au Conseil national de l'éthique de saisir la commission de discipline de la Ligue et c'est elle qui jugera s'il y a effectivement un geste à caractère raciste qui en soi constitue un manquement à l'éthique. Il y a des précédents d’ailleurs » a précisé l’ancien président de la LFP. Si le geste du joueur toulousain est avéré raciste, Aron Dönnum risque jusqu’à 10 matchs de suspension. Son cas devrait être étudié le mercredi 12 novembre au plus tard selon les informations de L’Equipe.
0
Loading