Suspicion de racisme en Ligue 1, la LFP va trancher

Tapie a été condamné et je n'en parle pas, et les parisiens qui en parlent le font surtout pour vous répondre suite au genre de commentaires qui est le tien. Sarko a été condamné et c'est bien fait pour lui. Nasser (que je n'aime pas) ne l'est pas. Le jour où il sera condamné, tu pourras l'ouvrir. En attendant, tu es prié de respecter la présomption d'innocence et d'arrêter de mettre ton copié-collé.
Je vois pas où il y a un complot ce que je dis c est que hier ça a joué particulièrement dur sur lui et dès le début du match. Et comme j ai dis oui souvent il en rajoute.
Ah mince, moi qui croyais en ouvrant l'article que la raison était sa coupe de cheveux sur la photo illustrant l'article...
Trop lol xptdr 👍
@Joekidd. tu sais bien qu il ne tombera jamais. il achet tout et tou le monde. avec des fonds illimités.... et tu connais l expression y a pas de fumée sans feu ! 1x ok. 2x ok 3 ok 4X. bon ça commence à se voir lol. c est sur vous etes tout en haut , les supporter aiment ça, mais il ne faut pas etre naif hein! tu vas evidemmment parler de l OM et Tapie bien sur, sache que si il a triché, il merite tout ce qu il lui est arrivé. mais les supporter n ont rien demandé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
Frédéric Thiriez, le président du conseil national de l'éthique, annonce la saisie de la commission de la discipline de la LFP pour le geste du Toulousain Aron Dönnum, qui pourrait être jugé raciste, face au Havrais Simon Ebonog ➡️ l.lequipe.fr/1Lf