Strasbourg - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après avoir composté son ticket pour les 16es de finale de l’Europa Conférence League jeudi, l’Olympique de Marseille va tenter de repartir de l’avant contre Strasbourg ce dimanche 12 décembre.

Quelle heure pour regarder Strasbourg - OM en direct ?

Ce duel entre deux clubs historiques du championnat de France se jouera dimanche à 17 heures au Stade de la Meinau. Ce match de la 18e journée de L1 sera arbitré par Mikaël Lesage.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - OM ?

Une fois n’est pas coutume, cette rencontre de Ligue 1 sera retransmise sur deux chaînes : sur Canal+ Sport et Amazon Prime Vidéo. Les deux diffuseurs du championnat de France seront effectivement en co-diffusion. À noter que ce match sera gratuit sur l’application Prime Vidéo, puisqu’Amazon va ouvrir le canal de ce match aux non-abonnés du Pass Ligue 1. Sur Prime Vidéo, Luigi Colange et Benoît Cheyrou seront aux commentaires. Reda Mrabit sera en bord terrain, alors que Saber Desfarges et Pascal Dupraz seront à la présentation.

Les compos probables de Strasbourg - OM :

Inarrêtable depuis la fin du mois d'octobre, le Racing vient de gagner deux matchs de suite contre Bordeaux et Nice. Deux performances que l’équipe de Julien Stéphan cherchera à confirmer contre Marseille, un gros bras du championnat. Pour arriver à ses fins, Strasbourg sera par contre privé de Le Marchand, blessé au dos.

La compo probable de Strasbourg : Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Caci - Thomasson, Bellegarde, Sissoko - Diallo, Ajorque.

Une semaine après sa défaite contre Brest au Vélodrome, l’OM voudra impérativement se racheter. Pour garder sa place sur le podium à l’issue de cette 18e journée en faisant un bon résultat en Alsace, Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe au complet.

La compo probable de l'OM : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Rongier, Kamara - Guendouzi, Gerson - Under, Milik, Payet.