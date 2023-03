Strasbourg freine l'OM au finish

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L’OM pensait avoir fait le plus difficile en menant de deux buts face à Strasbourg, malgré l’expulsion de Balerdi. Mais un doublé d’Aholou en 80 secondes a tout anéanti.

OM - Strasbourg 2-2

Buts pour l’OM : Mbemba (49e), Sanchez (76e sp)

Buts pour Strasbourg : Aholou (88e et 89e)

Expulsion : Balerdi (29e) à l’OM

Malmené en première période, réduit à 10 après l’expulsion de Leonardo Balerdi, l’OM a puisé dans ses ressources et pensait avoir fait le plus difficile en menant de deux buts contre Strasbourg. Mbemba après un coup-franc bien suivi (1-0, 49e) et Sanchez sur un penalty obtenu sur corner (2-0, 76e) mettaient l’OM dans des dispositions pour faire une très belle opération au classement avec la défaite récente de l’AS Monaco.

Mais c’était sans compter sur une fin de match totalement folle. Aholou réduisait le score avant d’égaliser 1 minute et 20 secondes plus tard pour offrir un précieux point du match nul aux Alsaciens, puisque cela les sort de la zone rouge. Pour Marseille, c’est une nouvelle prestation mitigée au Vélodrome, qui empêche les hommes d’Igor Tudor de faire le grand écart pour la deuxième place du classement.