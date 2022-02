Stéphanie Frappart et Nice, encore un malaise arbitral

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'arbitre du match Strasbourg-Nice a vu rouge samedi, et pour Stéphanie Frappart les critiques sont nombreuses.

Une semaine après le comportement erratique de Mikaël Lesage lors du match Nantes-PSG, dont à priori Marco Verratti sera le seul à payer le prix, c’est cette fois Stéphanie Frappart qui est au cœur d’une polémique suite à son arbitrage du match Strasbourg-Nice. La seule femme arbitre de Ligue 1 a en effet expulsé deux joueurs azuréens, Dante, qui a pris deux avertissements, et Justin Kluivert, qui venait lui d’être remplacé et a pris un rouge alors qu’il était installé sur le banc des remplaçants. Conscient qu’il devait tenir ses nerfs, Christophe Galtier n’a pas voulu en dire trop, même s’il a contesté l’expulsion de Kluivert. « J’ai entendu qu’on lui reprochait des gestes obscènes : c’est faux, c’est un mensonge. Qu’il ait pu contester une faute non sifflée c’est possible, mais il y a une différence entre contester et des gestes obscènes », a fait remarquer l’entraîneur azuréen. Mais sur les réseaux sociaux, ceux qui suivent l’OGC Nice et la Ligue 1 n’ont pas eu la même diplomatie.

Frappart à une dent contre Nice ?

Question sérieuse : un club peut-il refuser d’être la désignation d’un arbitre ? Parce que là ça commence à faire beaucoup avec #Frappart… #RCSAOGCN — Michaël Lefebvre (@MIKL06) February 26, 2022

Journaliste pour RTL et président de l’Union des journalistes de sport Côte d’Azur, Michaël Lefebvre a posé la question qui fâche. « Question sérieuse : un club peut-il refuser d’être la désignation d’un arbitre ? Parce que là ça commence à faire beaucoup avec Frappart… », a lancé le journaliste, qui suit l’actualité de l’OGC Nice au quotidien. Il est vrai qu’en janvier dernier, l’arbitre française avait expulsé Morgan Schneiderlin lors du match Brest-Nice, un rouge qui avait déjà fait scandale. Concernant la copie rendue par Stéphanie Frappart à Strasbourg, Mohamed Toubache-Ter est lui aussi très sévère. « Je trouvais les Lyonnais injustes avec Madame Frappart. Force est de constater, le constat est le bon. Madame Frappart est médiocre, hautaine & manque cruellement de pédagogie… à l’image de l’arbitrage français !! », a confié le spécialiste du mercato.