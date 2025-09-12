ICONSPORT_270064_0022

Sondage OM-Lorient, qui va gagner ce soir au Vélodrome ?

Ligue 112 sept. , 19:57
parGuillaume Conte
Articles Recommandés
ICONSPORT_269781_0066
PSG

Le PSG lâche 6 millions d’euros avec un énorme sourire

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_270064_0148
Ligue 1

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

om un club refuse maupay pour une raison evidente iconsport 265502 0073 398470
OL

Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

Fil Info

23:00
Le PSG lâche 6 millions d’euros avec un énorme sourire
22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:44
L1 : L'OM écrase Lorient et se relance
22:30
Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay
22:00
Rennes habitué à perdre, Rongier se régale
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
21:30
Harit s’en va en plein match de l’OM
21:28
L1 : Lorient réduit à 10, l'OM a t-il été favorisé ?
21:00
Nantes a menti, la FFF est choquée

Derniers commentaires

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Bientôt salah et isak ils vont éteindre le vélodrome

Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

Gouiri est trop cher pour Lyon

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

C'est un bon résultat, mais c'est pas un match référence, en face y avait personne, on jugera L OM face au gros les prochains matchs

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Ton 13 c est quoi ? ne m oblige pas de parler de taille ok 😘🤣

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Oublie moi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading