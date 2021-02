Sondage : Les Français préfèrent le PSG à l'OM

Dans : Ligue 1.

Alors que l'OM et le PSG s'apprêtent à s'affronter dimanche soir, un sondage révèle que l'écart se creuse concernant la popularité des deux clubs.

Malgré l'écart sportif indéniable qui existe entre les deux clubs, au cours des dernières années, la rivalité entre Marseille et Paris fait partie de la culture du football français. Bien que les différents clash entre l'OL et l'OM aient crée une rivalité entre les deux Olympiques, le vrai Clasico reste le fameux OM-PSG. Un affrontement qui aura lieu dimanche soir dans un contexte forcément spécial, quelques jours après les évènements ayant eu lieu au centre d'entraînement marseillais. Conscient de l'importance de ce match, Steve Mandanda estime néanmoins qu'il sera difficile pour son équiper d'inquiéter l'ogre parisien. Si le PSG est largement supérieur d'un point de vue sportif, quid de la popularité ?

Souvent décrit comme étant le club le plus supporté et apprécié de France, l'Olympique de Marseille accuse le coup face au Paris Saint-Germain et ne semble plus être réellement le chouchou du grand public. En effet, un sondage réalisé ces derniers jours par Odoxa pour RTL, 52% des Français affirment préférer le club parisien, contre 38% pour celui de la cité phocéenne, 10% n'ayant aucune opinion sur ce sujet. Il s'agit même là du plus gros écart jamais enregistré en cinq ans par le très sérieux institut de sondage. Si on s'intéresse aux passionnés du ballon rond, les chiffres passent à 55% / 42% en faveur du club de la capitale. Au-delà des résultats actuels, il est intéressant de remarquer que l'écart se creuse entre les deux rivaux. Jusqu'en 2018, les deux clubs étaient proches du 50/50. Une tendance se dessine donc, et elle semble éloigner l'OM du PSG semaines après semaines, même s'il est évident que les résultats sportifs et l'ambiance actuelle autour de Marseille ne plaident pas en faveur de l'OM.