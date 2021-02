OM : Le PSG énorme favori, Mandanda se prépare au pire

Dans : OM.

En pleine crise, l’Olympique de Marseille aura la lourde tâche de recevoir le Paris Saint-Germain lors du Classique de la Ligue 1 dimanche soir.

Cette saison, le Stade Vélodrome ne fera pas le plein pour le choc OM-PSG. Peut-être un mal pour un bien pour les joueurs marseillais. Puisqu’une semaine après les incidents survenus à La Commanderie, en préambule du report du match contre Rennes, Marseille aurait été attendu au tournant face à l’ennemi juré. Sauf que le Classique se jouera à huis clos. Malgré tout, l’enjeu de cette rencontre sera très important. Incapable de gagner depuis un mois, l’OM rêve de battre le PSG, comme à l’aller au Parc des Princes (1-0), pour se relancer dans la course à l’Europe. Mais cette mission est presque impossible, selon Steve Mandanda.

« On connaît l'importance de ce match, on sait que Paris aujourd'hui est à un très haut niveau, et nous dans une période compliquée. Maintenant, ça reste un match avec 11 mecs de chaque côté. Ils sont largement favoris, à nous de commettre le moins d'erreurs possible et de profiter de nos opportunités quand on aura le ballon. On doit donner le maximum pour nos supporters. Sur les deux dernières confrontations on a montré un meilleur visage, on a été plus difficile à manoeuvrer pour eux, après on reste conscients de la qualité de l'adversaire. Ça reste du foot, ça reste un match particulier, on va donner le maximum pour gagner. Peur des ultras ? Je ne pense pas, du moins je n'espère pas, qu'il se passera quelque chose dimanche. Je crois qu'on a tous pris conscience que c'est allé trop loin. On va préparer ce match du mieux possible, on y va avec sérénité et une volonté de faire quelque chose dimanche », a lancé le capitaine de l’OM en conférence de presse. Un discours un brin défaitiste, car même si Marseille va aborder ce match avec un coach intérimaire, l’équipe de Mauricio Pochettino n’est pas vraiment à la fête ces derniers temps, avec notamment une défaite à Lorient dimanche dernier (2-3). Autant dire que l’OM a peut-être un coup à jouer face à l’ogre parisien...