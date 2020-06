Sondage : Aulas a perdu des supporters, mais pas tant que ça

Dans : Ligue 1.

Le président de l'Olympique Lyonnais est en première ligne depuis plusieurs mois contre les décisions de la LFP et de la FFF. Il le paie dans un sondage pas si mauvais que cela.

C’est une évidence, Jean-Michel Aulas ne s’est pas ménagé depuis la mise à l’arrêt de la Ligue 1, et encore plus depuis l’officialisation de la fin de saison 2019-2020. Même s’il affirme défendre d’abord l’intérêt général du foot français, qui ne se sortira pas indemne de ce choix discutables des autorités, il est évident que le patron de l’Olympique Lyonnais a surtout plaidé la cause de son club avec parfois une vraie maladresse. Et pour 66% des personnes interrogées par Odoxa pour le compte de RTL, il est évident que Jean-Michel Aulas en a « trop fait pour défendre l’OL et faire annuler l’arrêt de la saison 2019-2020 », ses arguments sur l'intérêt général n'étant pas passés. Y compris devant le Conseil d’Etat, lequel a mis mardi dernier un point final à ce souhait du dirigeant de l’Olympique Lyonnais.

Dans ce même sondage, on a demandé aux amateurs de football ce qu’ils pensaient de Jean-Michel Aulas. Et si l’an dernier, ils étaient 67% à avoir une bonne opinion du patron de l'OL, ils ne sont plus que 54% cette année, soit une perte de 13 points. Bien évidemment, cette chute n’est pas négligeable, mais on note tout de même qu’une majorité des personnes interrogées a une bonne image du président de l’Olympique Lyonnais, lequel se fait pourtant détruire sur les réseaux sociaux, parfois avec de vrais arguments, souvent avec juste des insultes. Comme quoi Twitter n’est pas la France et la France n’est pas Twitter.