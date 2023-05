Salement insultée, Laure Boulleau contre-attaque

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La journaliste Laure Boulleau a décidé de s'attaquer aux problèmes des réseaux sociaux en ne laissant pas passer les insultes dont elle est victime. Notamment un passage où elle a donné son avis sur Alexis Sanchez.

Les réseaux sociaux sont sans pitié, et le football comme la politique débouchent souvent sur des échanges qui n’en ont plus vraiment les caractéristiques, ni les bénéfices. Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG désormais consultante sur Canal+, en a fait l’expérience mais a décidé de ne se pas se laisser faire. Tout est parti d’un avis donné sur la signature d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille et son arrivée en Ligue 1. Pour avoir laissé entendre que ce choix n’était pas forcément bon avec un joueur chilien qui avait un peu disparu des radars ces dernières années, Laure Boulleau s’est faite tailler en pièces. Mais c’est allé beaucoup trop loin, et elle a décidé d’agir, comme elle le raconte dans un entretien à L’Equipe.

Je termine ma belle semaine foot avec vous ce soir dans le CFC, 19h25 sur @canalplus en clair comme d’habitude 💋💋💋@CanalplusFoot @CanalplusSport pic.twitter.com/h826HAL8ei — Boulleau Laure (@laureboulleau) April 23, 2023

« On m'a menacée de mort. J'ai mis un modérateur sur mes réseaux sociaux pour supprimer les insultes en direct et j'ai appelé mon avocat pour pouvoir porter plainte. Je me suis sentie obligée d'aller au bout des démarches pour faire comprendre qu'on n'a pas le droit de faire cela. Légalement, c'est interdit ! Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités quand ils m'envoient "pute", "grosse chienne, retourne chez toi" ou "Alexis Sanchez te crache dessus »», a souligné l’ancienne joueuse du Paris SG, qui s’attaque autant aux gens auteur de ces messages, qu’aux plateformes qui ne s’attaquent pas plus que cela à ce genre de comportement.

Insulter c'est interdit, certains ne le savent pas...

« C'est devenu mon cheval de bataille. J'ai répertorié toutes les insultes à caractère sexiste, les menaces de mort pour monter un dossier sérieux et l'amener devant la justice. Je l'ai donné à mon avocat et aux juristes de Canal +. Cela ne va pas changer ma vie et je ne fais pas ça seulement pour les gens de la télé non plus. Je pense que certains ne savent pas que c'est interdit, que ce soit ceux qui envoient ces messages ou ceux qui les reçoivent. Il faut protéger nos jeunes. Moi, je suis bien entourée, je sais que je suis connue et je connais le jeu. Tant que je serai à la télé et sur mes réseaux sociaux, j’assumerai », a livré Laure Boulleau, qui a pour le moment sans succès tenté de faire réagir les plate-formes des réseaux sociaux. En attendant, des plaintes ont bien été déposées et certains internautes vont réaliser qu’on ne peut pas dire n’importe quoi à quelqu’un sur Twitter ou Instagram.