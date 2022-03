RMC et Amazon, Ludovic Giuly cumule les jobs

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Consultant pour Prime Video depuis le début de la saison, Ludovic Giuly va cumuler une seconde activité de consultant sur RMC.

A l’instar de Mathieu Bodmer, un autre consultant de Prime Video rejoint RMC. En effet, L’Equipe dévoile ce mardi que Ludovic Giuly, qui commente et qui analyse la Ligue 1 sur Amazon depuis le début de la saison, va également intervenir de manière régulière dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC. Tout comme Mathieu Bodmer, l’ancien attaquant du PSG, de l’AS Monaco ou encore du FC Barcelone aura une activité limitée à la radio. En effet, il n’interviendra que lors d’une seule émission par semaine. Ce n’est pas la première fois que RMC et Ludovic Giuly vont collaborer dans la mesure où l’ancien Monégasque accompagnait régulièrement Luis Fernandez dans l’émission « Luis Attaque » en 2006 sur RMC au même créneau horaire.

Giuly sur RMC en plus d'Amazon

Depuis le début de la saison, Ludovic Giuly commente le plus souvent des matchs le dimanche après-midi sur Prime Video. Il est également arrivé à l’ancien attaquant du PSG de se retrouver en plateau pour l’émission « Dimanche soir Football » présentée par Laurie Delhostal. La collaboration de Ludovic Giuly avec RMC confirme la tendance des consultants d’Amazon depuis le début de la saison, lesquels exercent sur la plateforme Prime Video mais pas uniquement. Et pour cause, hormis Bodmer et donc Giuly, ils sont plusieurs autres à cumuler les jobs. C’est par exemple le cas de Ludovic Obraniak, qui exerce sur la Chaîne L’Equipe en parallèle de ses interventions sur Prime Video ou encore de Thierry Henry. Le consultant phare d'Amazon a conservé en dépit de ses interventions à la télévision française ses activités en semaine à la télévision britannique lors des grandes soirées de Ligue des Champions.