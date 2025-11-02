Rennes - Strasbourg : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Tous corrupt 😂😂
Ouin ouin ouiiiiiiiin....les pauv' marseillais....cest vraiment trop injuste....
Les insultes sont la seule répartie des faibles...Bon il y a du mieux plu insulte raciste nazi ...c est bien, bravo.
Encore un article où on voit que pour les Parisiens, ce sport est une énigme 😂
C est surtout la qu on voit que ce sport n est pas pour vous RIRES
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
↳ ᴍᴀᴛᴄʜ ᴄᴇɴᴛᴇʀ 📁 Découvrez le 𝗫𝗜 aligné par Habib Beye pour #SRFCRCSA.
Le 𝙓𝙄 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 🆚 @staderennais ▸ #SRFCRCSA