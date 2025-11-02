ICONSPORT_275612_0044

Rennes - Strasbourg : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Composition du Stade Rennais : Samba - Ait Boudlal, Jacquet, Brassier - Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Meité - Al Tamari, Lepaul
Composition de Strasbourg: Penders - Hogsberg, Chilwell - Doué, El Mourabet, Barco, Ouattara, Amo-Ameyaw - Enciso, Panichelli, Moreira

02 novembre 2025 à 15:00
Rennes
Lepaul9'
1
0
Live22'
Strasbourg
But
9
E. Lepaul
RennesRennes
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Monaco
201162323176
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Paris
14114251820-2
11
Le Havre
12103341216-4
12
Rennes
12102621416-2
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
711218717-10
18
Metz
510127826-18

