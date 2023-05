Rennes se saborde dans la course à l’Europe

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

34e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

L'OGC Nice bat le Stade Rennais 2-1

Buts pour l'OGC Nice : Laborde (50e), Moffi (72e)

But pour le Stade Rennais : Bourigeaud (78e)

Nouvelle contre-performance à l’extérieur pour Rennes. Ce samedi, les Rouge et Noir se sont inclinés à Nice (2-1) au terme d’une performance contrastée. Les visiteurs avaient d’abord réussi une première période plutôt intéressante. Les occasions étaient rares avant la pause, mais sur la plus franche, Majer obligeait le gardien Schmeichel à réaliser un bel arrêt du pied ! Mais au retour des vestiaires, ce sont les Niçois qui prenaient les initiatives. Et sur un centre de Bouanani, l’ancien Rennais Laborde (1-0, 50e) ouvrait le score, sans fêter son but.

🙌 Le but de Gaëtan Laborde contre son ancien club #OGCNSRFC 1-0 | La reprise de l'attaquant dispo 👉 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/Vl3cIpOzST — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 6, 2023

Peu à peu, Rennes tentait de revenir dans la partie. Mais une énorme erreur de Theate permettait à Moffi (2-0, 72e) de faire le break ! Pour son 500e match en Ligue 1, Mandanda était dépité… Le missile de Bourigeaud (2-1, 78e) dans la lucarne lui redonnera brièvement le sourire. Mais alors que Gouiri pensait arracher une égalisation inespérée, Lotomba réalisait un superbe sauvetage ! Sans objectif majeur, le Gym s’offre un beau succès. Tandis que Rennes risque de voir le LOSC, cinquième, prendre six points d’avance en cas de victoire à Reims ce samedi.