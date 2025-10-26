Rennes - Nice : Les compositions (17h15 sur Ligue1 +)

La composition de Rennes : Samba – Brassier, Seidu, Jacquet – Merlin, Blas, Rongier (c), Fofana, Camara – Embolo, Lepaul

La composition de Nice : Diouf - Mendy, Oppong, Bard - Clauss (cap), Vanhoutte, Abdul Samed, Abdi - Diop - Cho, Boga