Reims monte un dossier pour remplacer l’OL en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

En grand danger pour son avenir dans l'élite, l'OL va devoir se montrer convaincant devant la DNCG pour son appel la semaine prochaine. Le Stade de Reims, qui ne veut pas trop y croire, se tient tout de même prêt à bondir.

C’est ce lundi que l’Olympique Lyonnais a reçu le courrier de la DNCG motivant sa décision de le reléguer en Ligue 2. L’appel a été lancé et le passage devant la commission dédiée devrait se faire avant le week-end du 14 juillet. L’OL doit désormais réunir les fonds demandés, et montrer qu’il est capable de changer aussi son modèle économique et sa façon de gérer le club. Des démarches entreprises par la nouvelle patronne de l’OL, Michele Kang. Mais on ne peut pas dire que le club rhodanien soit le roi des passages devant les instances, et un nouvel échec n’est pas totalement à écarter, avec une descente en Ligue 2 validée face à une structure de sociétés qui ne plait de toute évidence pas aux instances.

Reims récupère 34 ME

🔚 Le Stade de Reims a trouvé un accord avec le 𝐍𝐞𝐨𝐦 𝐒𝐂 pour le transfert d'𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐊𝐨𝐧𝐞́, il va rejoindre le club saoudien.



Amadou, le SDR te remercie pour ton engagement et ton professionnalisme et te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière.#TeamSDR — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 30, 2025

Dans ce cas, le Stade de Reims serait maintenu en Ligue 1 après sa défaite en barrage face au FC Metz. Si du côté du club champenois, on ne veut pas extrapoler sur cette possibilité qui demeure très mince, le président Jean-Pierre Caillot a effectué plusieurs opérations pour se plier aux contraintes de la DNCG, et présenter un dossier en béton financièrement pour la Ligue 2, mais aussi pour la Ligue 1. Les caisses étaient vides il y a encore quelques semaines, mais la formation du stade Auguste Delaune vient d’effectuer pour 31 millions d’euros de vente récemment avec les départs d’Amadou Koné (Neom pour 15 ME), Nhoa Sangui (Paris FC pour 12 ME) et celui à venir de Yevhann Diouf (Nice pour 7 ME). De quoi mettre plus de 30 millions d’euros dans les caisses, et passer sans problème un nouveau contrôle de la DNCG si jamais l’OL était relégué en Ligue 2 et que la place en Ligue 1 était proposée à Reims. Même si le club de la Marne souhaite rester compétitif en Ligue 2, les grosses ventes de joueurs suivis sur le marché des transferts étaient nécessaire pour ne pas s’encombrer de gros salaires à l’échelon inférieur, et se garder de la marge pour recruter. Que ce soit pour la Ligue 1 ou la Ligue 2.